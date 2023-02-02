AKP’li eski meclis üyesi ve yöneticisine kıyak: Bir ihale daha yandaşa

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:43

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:43

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 Ocak’ta yaklaşık maliyeti 19 milyon 593 bin 332 TL’lik gıda paket alımı için ihaleye çıktı. İhaleye toplamda yedi şirket katıldı. Teklif sayısı yedi olmasına karşın yalnız bir teklif geçerli sayıldı. Geçerli sayılan teklifin de AKP’li isimlerin yönetiminde olduğu şirket olması dikkat çekti.

24 Ocak’ta imzalanan sözleşmeye göre ihaleyi 15 milyon 568 bin TL’ye Özay Tanrıverdi’nin de yönetiminde bulunduğu Tanrıverdi Bakliyat Temizlik Maddeleri Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Hissedarlardan olan Tanrıverdi aynı zamanda AKP Denizli İl Başkanlığı’nda Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yapıyor.

Ayrıca Denizli Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu üyesi olan Tanrıverdi, daha önce de Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyeliği yaptı.

42 İHALE ALDILAR

Tanrıverdi Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nın bulunduğu birçok kamu kuruluşuyla sözleşme imzaladı. Şirket, 2015’ten bu yana toplamda 75 milyon 993 bin 986 TL’lik 42 kamu ihalesi aldı.