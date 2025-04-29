Yardımcısı, 'etkin pişmanlıktan' faydalanarak tahliye olan Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas’ı yalanladı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:49

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumartesi günü düzenlenen 2. dalga operasyonlarda gözaltına alınan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak’a emniyetteki ifadesinde, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdikten sonra 18 Nisan'da ev hapsiyle tahliye edilen Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadelerinin bir kısmı da soruldu.

Abbas, ev hapsine alınmadan bir gün önce (17 Nisan) verdiği ifadesinde, Genel Müdürü olduğu Kültür AŞ bünyesinde kurulan ve 29 Şubat 2024’te açılışı yapılan Dijital Deneyim Müzesi’nin kurulma sürecinde yer almadığını ve söz konusu projeyle ilgili toplantılara katılmadığını öne sürerken bu merkezin kurulmasının kendisine ‘uygun ve gerçekçi gelmediğini’ belirtti. Abbas, projeye ilişkin hizmet alımı ve ihalelerde de kendisinin değil Erdinç Çolak’ın görevli olduğunu söyledi.

Abbas ifadesinde ayrıca, müzenin kurulma amacının seçimlere fon yaratmak veya kişilere haksız kazanç sağlamak olduğunu ‘net bir şekilde fark ettiğini’ öne sürerken İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Dijital Deneyim Müzesi’nin denetlenmesi ve neler olup bittiğinin belirlenmesi yönünde araştırma yapılmasını istediğine dair resmi bir dilekçe verdiğini belirtti.

ÇOLAK’TAN ABBAS’A YALANLAMA

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak ise emniyetteki ifadesinde Abbas’ın iddialarını kesin bir dille reddetti. Projenin Abbas’ın bilgisi dahilinde olduğunu belirten Çolak, söz konusu toplantılara hiç katılmadığını ve bu projenin Şubat 2024’ün sonuna yetişmesinin önemli olduğunu bizzat Abbas’ın kendisine söylediğini aktardı. Müze projesinin, Genel Müdür Abbas’ın onayı olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizen Çolak, Abbas’ın yetkileri kapsamında projeyi iptal ettirme yetkisinin olduğunu ancak bu yetkisini kullanmadığını ve projenin devam etmesini istediğini söyledi.

Hizmet alımı ve ihalelerdeki bütün imzaların Abbas’ın onayından geçtiğini aktaran Çolak, kendisinin Kültür AŞ’deki Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna bütün alımlar geldikten sonra atandığını ve bu süreçte projenin teknik şartnamesiyle birlikte genel şemasının çoktan hazırlanmış olduğunu söyledi. Abbas’ın ihale ve satın alım sürecinde etkin olduğunu belirttiği Çolak, verdiği ifadede de projeye ihale aşamasında dahil olduğunu ancak bu kapsamdaki tek yetkisinin pozisyonu gereği imza atmak olduğunu aktardı.

"DİLEKÇEYİ PROJE DENETİMİ İÇİN DEĞİL FİRMA İLE FESİH SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ İÇİN VERDİ"

Çolak, Abbas’ın İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verdiği dilekçede denetlenmesini talep ettiği konunun ise projenin teknik donanımını üstlenen TUCE firmasıyla fesih sürecinin incelenmesi olduğunu söyledi. Abbas’ın ifadesinde belirttiği ödeme ve rakamların bilgisi dahilinde olmadığını belirten Çolak, dilekçenin İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan talep edilerek incelebileceğini söyledi.

ABBAS’TAN PROJEYE ÖVGÜLER

Öte yandan Abbas’ın 29 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen müze açılışında yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Açılış etkinliğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir konuşma yapan Abbas, açılışta müze için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dijital Deneyim Müzesi ile kültür sanatta geleceğe köprü olma yolculuğumuz devam ediyor. Müzenin güncellenebilir bir teknolojik altyapıya sahip olması, yerli ve yabancı yeni medya sanatçıları ve dünyanın önde gelen sanat kurumları ile yapılacak işbirliklerinde büyük avantaj sağlayacak. İnanıyorum ki müzemiz, çok kısa içerisinde öncü dijital sanat müzelerinden biri olacak.”