Yargı, Ankara Adliyesi’ndeki Kuran kursunu hukuka uygun buldu

17 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Ankara Adliyesi içinde açılması öngörülen, “çalışanları ayrıştıracağı ve fişleyeceği” gerekçesiyle tepkilere neden olan yaz Kuran kursunu açanlara yönelik suç duyurusu, bir gün içinde yapılan jet incelemeyle karara bağlandı. 13 Haziran’da verilen dilekçe, 14 Haziran’da takipsizlikle sonuçlandı. Mülki amirin onayı ile uygun görülen yerlerde Kuran kursu açılabileceği belirtilen kararda, kursun hukuka uygun olduğu savunuldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baroları, Adalet Bakanlığı ile karşı karşıya getiren Ankara Adliyesi içinde açılması planlanan yaz Kuran kursuyla ilgili olarak (Halkın Kurtuluş Partisi) HKP, kursun açılmasına ilişkin Ankara Sıhhiye Adliyesi İdari İşler sorumluları ve kararda imzası olan yetkililer hakkında “anayasayı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle 13 Haziran’da yapılan suç duyurusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Haziran’da takipsizlik kararı verdi.

"ONAYLA AÇILABİLİR"

Anayasa’nın 2. maddesindeki laiklik vurgusuna işaret edilen kararda, laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu kaydedilirken, Kuran öğretiminin anayasa ve yasaların güvencesi altında olduğu belirtildi.

Kararda, “yaz Kuran kurslarının talep ve isteğe bağlı olarak müftülüklerce uygun görülecek yerlerde, mülki amirin onayı ile açılabileceğine” de vurgu yapılarak, adliye içindeki kursun hukuka uygun olduğu, dilekçede belirtilen hususların suç oluşturmadığı, iddiaların soyut, mesnetsiz ve genel nitelikli olduğu iddia edildi.

"EŞİT MESAFEDE OLMALILAR"

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren HKP avukatlarından Doğan Erkan, “Yargısal hizmete dair yasalarımızın neresinde dinsel etkinlik gerçekleştirme görev ve yetkisi var?” sorusunu yönelterek, “Hâkimler ve savcılar, özel yaşamlarında, başka yerlerde bu kursları alabilirler. Adliye binası ısrarı neden? Bu uygulamalar, şeri hukuka geçişin denemeleridir” dedi.

Erkan, karara itiraz edeceklerini ancak itirazın söz konusu adliyede değil başka bir adliyede bulunan hâkimlik tarafından değerlendirilmesini isteyeceklerini aktardı.