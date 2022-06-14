İzmir Barosu’ndan Adalet Bakanlığı'na Kuran kursu yanıtı: Laikliğin ne olduğunu hiç anlamamışsınız

14 Haziran 2022 Salı, 20:12

Ankara Adliyesi’ne açılan Kuran kursu tepkilere neden olmuştu. Adalet Bakanlığı’nın tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, Kuran kursu kurulmasının personelin istediği iddia edilerek, ‘katılım zorunlu değildir’ denilmişti. Ankara ve İzmir Barosu’nun hedef alındığı açıklamaya İzmir Barosu’ndan yanıt geldi.

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, “Büyük kırmızı puntolarla basın açıklaması olduğunu belirttiğiniz, yine kendinizce önemli bulduğunuz yerleri kırmızıya boyadığınız, Baromuzu hedef aldığınız metni okuduk. Kusura bakmayın ama bizi hiç dinlememiş, laikliğin ne olduğunu hiç anlamamışsınız” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Laikliği itikatınıza göre eğip bükerek tüm inançlara eşit mesafede durulması gereken adliyelerde; mescidler, kurslar açarak yarattığınız mahalle baskısına tepkimiz. Kınadığımız; veliler ya da çocukları değil, adliye binasında Kuran kursu açan sizlersiniz. Din sömürüsü yaparak, darbecilikle suçlayarak halkla bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz. Başaramazsınız. Bu halk; haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyete kimin sahip olduğunu çok iyi bilir. Biz hiç darbeci olmadık. Darbeciliği, kendinizde ve tabi olduğunuz zihniyette arayın. Sizin kural, hukuk tanımazlığınızın aksine, bizim bağlı olduğumuz evrensel hukuk ilkeleri; sizin siyasal İslam özleminize karşı, cumhuriyet değerlerimiz var. Şunu da hatırlatalım adınızın başında Cumhuriyet Başsavcılığı olunca, suç işleme özgürlüğünüz olmuyor. Suç işleyen herkes gibi, sizler de elbet yargılanacaksınız.”