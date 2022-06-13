HKP'den Ankara Adliyesi'nde Kuran kursu açılmasına suç duyurusu

13 Haziran 2022 Pazartesi, 19:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde Kuran kursu açılacağını açıkladı. Başsavcılık tarafından adliyede görevli hâkim ve savcılar ile çalışanlara gönderilen mesajda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen yaz kursları kapsamında Sıhhiye'deki merkez bina mescidinde Kuran kursu verileceği duyuruldu. Mesajda, 27 Haziran'da başlayacak kursa kadın, erkek, kız ve erkek çocuklarının katılımı için 15 Haziran tarihine kadar başvuru yapılması istendi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Ankara Sıhhiye Adliyesi İdari İşler Sorumluları ve suça konu kararda imzası olan yetkililer hakkında, “anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları dilekçede şüpheliler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

"LAİKLİĞİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan açıklama yaptı. Erkan şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef Türkiye Cumhuriyeti AKP İktidarı tarafından adım adım din devletine doğru götürülüyor. Bunun son uygulamalarından biri, adalet dağıtmakla görevli, yargı hizmeti icra etmesi gereken Ankara Adliyesi içerisinde, idari işler sorumluları tarafından bir Kuran kursu açılması ve bunun bir de SMS yoluyla Hâkim, Savcı ve adliye personeline duyurulması olmuştur.

Anayasamızın başlangıç kısmında çok açık hüküm var: 'Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı' şeklinde. Yine buna benzer anayasamızda çok açık düzenlemeler de var, hiçbir kurum kısmen dahi devlet işleri ve hiçbir Anayasal kurum kısmen dahi din olgusuna dayandırılamayacağına ilişkin. Yine Kemal Gözler Hoca der ki, 'Laik devlette devletin asla dini olmaz.' Ama buna rağmen işte şerri hükümlerin öğretilmesi, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ve din eğitiminin verildiği bir adliye binasını düşünebiliyor bu iktidar. Bu nedenle biz bugün buna karşı bir suç duyurusunda bulunduk.

Çünkü bu yargısal erkin kötüye kullanımıdır. Hâkim, savcı ve personelin, dolayısıyla bunların çocuklarının bu kursa katılanlar ve katılmayanlar diye bir kamplaşma yaratacaktır bu uygulama. Başka bir dinsel inanca mensup olabilecek hâkim, savcı, personele bunların çocukları bakımından bir ayrım yapmış olacak. Yine o adliyeden laik bir adalet hizmeti bekleyen yurttaşlar bakımından da bir ötekileştirme de yaşatmış olacak. Bütün bunlar kabul edilemez. Biz AKP’nin projelerini ve gidişatını görüyoruz, faşist bir din devletine doğru ülkeyi götürdüklerini görüyoruz ama buna izin vermeyeceğiz. İşte buna izin vermemek için de bugün aslında Ankara Adliyesi'ne, Ankara Adliyesi olması gerektiğini de hatırlatmak üzere bir suç duyurusu, Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapmış bulunmaktayız. Laikliği korumaya devam edeceğiz.”