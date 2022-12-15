Yargı kararının ardından AKP'li Külünk 'Büyük oyunu bozdu', İmamoğlu'nu hedef aldı
“Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” iddiasıyla gündemde yer alan AKP MKYK üyesi Metin Külünk, Twitter'dan yaptığı paylaşımıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada dün karar çıktı.
Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
Söz konusu kararın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor” iddiasıyla gündemde yer alan AKP MKYK üyesi Metin Külünk, İmamoğlu'nu hedef aldı.
Külünk paylaşımında kendisinin bir fotoğrafını da paylaşarak, "Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz. Üretilmek istenen, bir sahte kahraman kurgusu. Planlı, tamamen mekanik, kurulu" ifadelerine yer verdi.
Dün akşam saatlerinden bu yana gerçeklikle alakası olmayan, buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz.— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) December 15, 2022
Üretilmek istenen,
bir sahte kahraman kurgusu.
Planlı, tamamen mekanik, kurulu... pic.twitter.com/eLu6zKNaP6
Külünk paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Sanki CHP gitmiş, yerine CHP'siz bir CHP gelmiş. Mahkeme yasak kararı vermiş ama en hareketli parçalar eşliğinde zil takıp oynuyorlar.
Bu fotoğrafa akşamdan beridir bakıp da gülmemek mümkün mü?"
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