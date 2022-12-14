Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek destek mesajlarını iletti.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 22:32
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Alınan kararın hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Yavaş, "Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" dedi.

Yavaş daha sonra İstanbul'a geldi ve İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek destek verdi.


Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

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