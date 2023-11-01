Yargı yine İBB’yi haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen ramazanda kendi sorumluluğunda bulunan Ümraniye’deki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda iftar çadırı kurup ramazan etkinliği düzenlemesi AKP’li Ümraniye Belediyesi tarafından engellenmişti.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00
Yargı yine İBB’yi haklı buldu
Abone Ol google-news

AKP’li belediye, 23 Mart-21 Nisan 2023 tarihlerinde İBB’nin düzenlemek istediği ramazan etkinliğinin iptali için dava da açmıştı. 

İstanbul  11. İdare Mahkemesi, İBB’yi haklı buldu. Davayı reddeden mahkemesi kararında ramazan ayının manevi iklimine uygun program ve etkinliklerin düzenlenmesinde kamu yararı bulunduğunu belirterek dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığı vurgulandı. 

Geçen günlerde de İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Üsküdar sahilinde yıkılan kaçak kafelerle ilgili yetkinin bakanlıkta değil İBB’de olduğuna karar vermişti.


ibb AKP yargı

İlgili Haberler

Eski diplomat hayatını kaybetmişti... Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı: Topu İBB'ye attı

Eski diplomat hayatını kaybetmişti... Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı: Topu İBB'ye attı
AKP’li belediye engel olmuştu... Mahkeme İBB’yi haklı buldu

AKP’li belediye engel olmuştu... Mahkeme İBB’yi haklı buldu
'Kaynak verimliliği açısından sorun yaratıyor' diyerek anlattı: İBB raylı sistem yatırımlarında nasıl engelleniyor?

'Kaynak verimliliği açısından sorun yaratıyor' diyerek anlattı: İBB raylı sistem yatırımlarında nasıl engelleniyor?

En Çok Okunan Haberler