Yargı yine İBB’yi haklı buldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen ramazanda kendi sorumluluğunda bulunan Ümraniye’deki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda iftar çadırı kurup ramazan etkinliği düzenlemesi AKP’li Ümraniye Belediyesi tarafından engellenmişti.
AKP’li belediye, 23 Mart-21 Nisan 2023 tarihlerinde İBB’nin düzenlemek istediği ramazan etkinliğinin iptali için dava da açmıştı.
İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’yi haklı buldu. Davayı reddeden mahkemesi kararında ramazan ayının manevi iklimine uygun program ve etkinliklerin düzenlenmesinde kamu yararı bulunduğunu belirterek dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığı vurgulandı.
Geçen günlerde de İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Üsküdar sahilinde yıkılan kaçak kafelerle ilgili yetkinin bakanlıkta değil İBB’de olduğuna karar vermişti.
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