AKP’li belediye engel olmuştu... Mahkeme İBB’yi haklı buldu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:09

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin geçen Ramazan ayında kendi sorumluluğunda bulunan Ümraniye’deki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda iftar çadırı kurup Ramazan etkinliği düzenlemesi, AKP’li Ümraniye Belediyesi tarafından engellenmişti. AKP’li belediye, 23 Mart-21 Nisan 2023 tarihlerinde 10.00 – 02.00 saatleri arasında İBB’nin düzenlemek istediği Ramazan etkinliğinin yakında dershanelerin ve üç hastanenin bulunması, meydanın bitişiğindeki tarihi Cevherağa Cami’nde Ramazan ayı boyunca yoğun ibadet olacağından yüksek ses ve gürültü nedeniyle olumsuz etkileneceği gerekçeleriyle etkinliğin iptali için dava da açmıştı.

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin İBB’nin ilçede düzenlemek istediği Ramazan etkinliğini iptal ettirmek için açtığı davada İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’yi haklı buldu. AKP’li belediyenin davasını reddeden İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinliklerin düzenlenmesinde kamu yararı bulunduğuna hükmederek dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığını belirtti.

"HUKUKA AYKIRI DEĞİL"

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 11. İdare Mahkemesi 3 Ekim 2023’te oy birliği ile Ümraniye Belediyesi’nin açtığı davanın reddine karar verdi.

Kararda mevzuata göre mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak amacıyla büyükşehir belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlik yapmasının mümkün olduğu, Ramazan ayının manevi iklimine uygun program ve etkinliklerin düzenlenmesinde kamu yararı bulunduğu belirtilerek dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığı vurgulandı.

"OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURMAZ"

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlik programının yapılacağı meydanın çevresinde çok sayıda konut, hastane, dershane ve caminin bulunduğu, çıkacak gürültüden vatandaşların, öğrencilerin, hastaların rahatsız olacağı belirtilmekte ise de; yapılacak ramazan etkinliğinin içeriğinin söyleşi ve tiyatrodan ibaret olduğu, bunun dışında etkinlik alanına yemek stantlarının, el emeği ürünlere ilişkin stantların ve dinlenme alanlarının yapılmasının planlandığı, bu etkinlik içeriğinin ise davacı belediyenin iddia ettiği olumsuz sonuçları doğurmasına elverişli olmadığı dikkate alındığında, davacının bu iddiasına itibar etme olanağı bulunmamaktadır."