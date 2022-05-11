Yargıda 'Canan Kaftancıoğlu' endişesi: 'İktidarın kabusu olabilir'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davaya ilişkin Yargıtay kulislerinde "Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur" endişesinin dile getirildiğini belirtti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davayla ilgili Yarıtay kulislerinden aldığı görüşleri aktardı.
"Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir" başlıklı yazısında Pehlivan, yargıda ilgili davanın uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanların da olduğunu belirterek "Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş" dedi.
Davayla ilgili sözkonusu yargı çevrelerinin özetle “Eğer bugün buradan hapis kararı çıkarsa, yarın sanık sandalyesine oturtulacak çok kişi olur” dediğine dikkat çeken Pehlivan, yazısına şöyle devam etti:
"Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde “delil” ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte “suç” 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.
Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.
Hayır, sadece “Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar” görüşünden bahsetmiyorum.
Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş.
Yargıtay içinde “Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar” diye düşünenler varmış.
Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak..."
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