Yargıda sarık dokunulmazlığı: İmam Halil Konakcı'dan yurttaşa 'ahmak' sözleri

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 5 Ocak’ta “İmamoğlu’nu kurtaracak imam” başlıklı yazısında İmam Halil Konakcı’nın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’e yönelik sarf ettiği sözleri gündeme getirmişti.

Terkoğlu yazısında “Oturup izledim. Konakcı, İşliyen’in attığı mesajı anlattı. Söze de şöyle girdi: ‘Ahmak adam tweet attı geçen’. ‘Ulan’ diye hitap ettiği İşliyen’den ‘Kibarlıktan geberip gidecek’ diye söz etti. ‘Münafık’ bile dedi. İşliyen’i ağır ifadelerle yerden yere vurdu” ifadelerini kullandı. Ardından Konakcı, Terkoğlu’nu hedef aldı.

YURTTAŞLARA ‘AHMAK’ DEMİŞ!

İmam Konakcı’nın, Burhan İşliyen’in yanı sıra yılbaşını kutlayan yurttaşları ‘ahmak’ diyerek hedef aldığı ortaya çıktı.

Konakcı vaazında, “İsrail’de Yahudiler bile bunu kutlamıyor. Hristiyan bayramı diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Bizim Müslümanlar da ya biz ‘Hristiyanların bayramını kutlamıyoruz, biz yeni yıl kutlaması yapıyoruz’ diyor. Ahmak öyle kandırmış kendini” ifadelerini kullandı.

Ancak Konakcı sosyal medya hesabındaki videoda ‘ahmak’ sözünü montajladı.

KONAKCI NE DEMİŞTİ?

İmam Halil Konakcı, Bursa’daki Mihraplı Cami’de verdiği vaazda şarkıcı Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısı yapmıştı. Konakcı, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kadınların giyim ve yaşam tarzını hedef alan Konakcı, “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz” demişti.

Dövme yaptıranları ve dövmecileri de hedef alan Konakcı, “Ya ne hale geldi? Bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme ya. Gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı” ifadelerini kullanmıştı. Konakcı, namaz kılmamanın ve oruç tutmamanın cezasının ‘sopalanmak’ olduğunu söylemişti.

Yargı, Konakcı’nın hilafet çağrısına ve toplumu hedef alan açıklamalarına sessiz kaldı. Konakcı hakkında yapılan suç duyurularına ise takipsizlik kararı verildi.