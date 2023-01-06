Barış Terkoğlu'ndan kendisini hedef gösteren gerici Halil Konakçı'ya zor soru

06 Ocak 2023 Cuma, 18:25

Kadınları hedef gösterdiği ve hilaefet çağrısında bulunduğu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İmam Konakçı, bu kez gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef aldı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konakçı, "Mesleği İslam’a, Müslümanlara ve Diyanet’e düşmanlık olan Barış Terkoğlu, anlamaya kapasiten yeter mi bilmiyorum ama iyi oku bak" diyerek şu mesajları paylaştı:

"Barış Terkoğlu isimli sözde gazete Cumhuriyet yazarı sözde gazetecinin yalanlarından bir demet!

-Kendisine müstakil bir cemaat kuran

-Çeşitli vakıflar aracılığı ile teşkilatlanan

-Hatta televizyonu bile olan

Bu satırlar sözde gazeteci olan, çukur zihniyetin mensubu Barış Terkoğlu denilen bir şahsın hakkımda söylediği iddialardır. Şimdi Barış, bu iddialarını hızlı bir şekilde ispatla. Seni de zihniyetini de o kadar iyi tanıyorum ki sizin mesleğiniz İslam düşmanlığı, yalan, iftira ve buna benzer işler."

TERKOĞLU SORDU, KONAKÇI SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Terkoğlu, hilafet yanlısı Konakçı'nın saldırgan paylaşımına şu yanıtı verdi:

"Sözde Müslüman, vaaz kisvesi altında provokatörlük yapan, tekfir zihniyetli kışkırtıcı, küfürsüz konuşamayan Halil Konakçı; hayatında bir kez namuslu ol, yanıt ver! Diyanet Başkan Yardımcısı'na 'ahmak adam, münafık, ulan' diye hakaret ettin mi etmedin mi?"

Terkoğlu söz konusu mesajını, Konakçı'nın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'e "ahmak adam, münafık, ulan" dediği anlara ait video ile paylaştı.

Sözde Müslüman, vaaz kisvesi altında provokatörlük yapan, tekfir zihniyetli kışkırtıcı, küfürsüz konuşamayan @halil_konakci; hayatında bir kez namuslu ol, yanıt ver!

Diyanet Başkan Yardımcısı'na "ahmak adam, münafık, ulan" diye hakaret ettin mi etmedin mi?https://t.co/a5eE68WPEc https://t.co/WoEyBOQmPQ pic.twitter.com/hlajtPbtMZ — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 6, 2023

"YA İMAMOĞLU İÇTİHADI DOĞARSA"

Terkoğlu, dünkü köşe yazısında da Konakçı’nın hakaretlerini sıralamış ve "İşliyen’e 'ahmak adam' diye hitap etmesi ciddi bir yargı krizi çıkardı" ifadelerini kullanmıştı.

Yazının ilgili bölümü şu şekildeydi:

"Zira 'ahmak' lafı İmamoğlu’na hapis cezası getirmişti. Bu durumda, aynı hukuk herkese uygulanacaksa, İşliyen de kamu görevlisi olduğu için, savcıların Konakcı’ya da 'ahmak davası' açması ve mahkemenin de ceza vermesi gerekecek. Elbette idari soruşturma da açılacak. Konakcı’nın kürsüden indirilip imamlıktan atılması gündeme gelecek. Öte yandan, yok, savcılar dava açmaz ya da Konakcı’nın sözleri hakkında 'Hakaret yok' diyerek takipsizlik kararı verirse, bu kez de İmamoğlu davasına 'Ahmak hakaret değildir' içtihatı oluşturmuş olacaklar."