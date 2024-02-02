CHP'den 'Can Atalay' için AYM'ye başvuru
CHP TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunun tespit edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru sonrası konuşan CHP'li Gökhan Günaydın, "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.
Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanmış ve Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.
CHP'DEN AYM'YE BAŞVURU
Son olarak CHP, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.
CHP’nin başvurusunu AYM’ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Günaydın, "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı?" dedi.
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