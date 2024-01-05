Yargıtay beklenmedi: AYM'ye üçüncü başvuru yapıldı
Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı Yargıtay’a göndermesi üzerine ihlal kararını beklemeden yeniden AYM’ye başvuru yaptıklarını açıkladı.
Can Atalay’ın avukatı
Yargıtay’ın kararını beklemeden üçüncü kez AYM’ye başvurduklarını açıkladı. Yeniden AYM’den
bir hak ihlal kararı çıkacağını belirten
Taşçı, “AYM’nin kararını değiştireceğini sanmıyoruz” dedi. Taşçı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
de henüz karar vermediğini
söyledi.
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