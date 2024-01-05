Yargıtay beklenmedi: AYM'ye üçüncü başvuru yapıldı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Can Atalay’ın avukatı Yargıtay’ın kararını beklemeden üçüncü kez AYM’ye başvurduklarını açıkladı. Yeniden AYM’den bir hak ihlal kararı çıkacağını belirten Taşçı, “AYM’nin kararını değiştireceğini sanmıyoruz” dedi. Taşçı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de henüz karar vermediğini söyledi.





