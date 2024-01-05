Yargıtay beklenmedi: AYM'ye üçüncü başvuru yapıldı

Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı Yargıtay’a göndermesi üzerine ihlal kararını beklemeden yeniden AYM’ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00
Yargıtay beklenmedi: AYM'ye üçüncü başvuru yapıldı
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Can Atalay’ın avukatı Yargıtay’ın kararını beklemeden üçüncü kez AYM’ye başvurduklarını açıkladı. Yeniden AYM’den bir hak ihlal kararı çıkacağını belirten Taşçı, “AYM’nin kararını değiştireceğini sanmıyoruz” dedi. Taşçı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de henüz karar vermediğini söyledi.



Can Atalay AYM yargıtay

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