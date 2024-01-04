AYM üyesinden imalı paylaşımlar: 'Karıncalar fili çok kıskanır...'

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:14

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu TİP milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını belirterek, karara uymadı.Söz konusu karar siyasiler tarafından ‘darbe’ olarak nitelendirildi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, sosyal medya hesabından Yargıtay’ın AYM kararlarını tanımaması hakkında imalı paylaşımlar yaptı.

Şair Nurullah Genç’in bir şiirini paylaşan Yaşar, daha sonra ‘karınca-fil’ hikayesi anlattı.

Haritanın en beyaz noktasına kan düştü

Kırıldı adaletin kılıcı; kalkan düştü

Mahkumlar yargılıyor; hakimler mahkum şimdi

Hakların temeline sanki bir volkan düştü



Nurullah Genç — Kenan YAŞAR (@kenanyasar_aym) January 3, 2024

Yaşar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Karıncalar Fili çok kıskanır. “O canlıysa biz de canlıyız o büyükse biz de büyüğüz” derlermiş. Birgün Fil geçerken hepsi Filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş hepsi yere düşmüş sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar: Ez onu! Ez onu!"