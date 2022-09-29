Yargıtay kararı bozmuştu: Eren Erdem hakkında beraat kararı
CHP Parti Meclis (PM) Üyesi ve 26. Dönem İstanbul milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından yargılandığı davadan beraat ettiğini duyurdu.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması hükmetmişti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozmuştu.
490 gün tutuklu kalan Erdem, sosyal medya hesabından ilgili davadan beraat ettiğini paylaştı.
Eren'in paylaşımı şu şekilde:
"490 Gün tutukluluk. 3 Yıldır süren adli kontrol. AYM’nin hak ihlali kararı, Yargıtay’ın beraat göndermeli esastan bozması. O davada bugün tamamen beraat ettik. Tüm bu süreçlerde yanımda duran herkese teşekkür ediyorum. Herkes için adalet mücadelemize devam"
490 Gün tutukluluk.— Eren Erdem (@erenerdemnet) September 29, 2022
3 Yıldır süren adli kontrol.
AYM’nin hak ihlali kararı, Yargıtay’ın beraat göndermeli esastan bozması.
O davada bugün tamamen beraat ettik.
Tüm bu süreçlerde yanımda duran herkese teşekkür ediyorum.
Herkes için adalet mücadelemize devam.
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