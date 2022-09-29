Yargıtay kararı bozmuştu: Eren Erdem hakkında beraat kararı

29 Eylül 2022 Perşembe, 14:33

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması hükmetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozmuştu.

490 gün tutuklu kalan Erdem, sosyal medya hesabından ilgili davadan beraat ettiğini paylaştı.

Eren'in paylaşımı şu şekilde:

"490 Gün tutukluluk. 3 Yıldır süren adli kontrol. AYM’nin hak ihlali kararı, Yargıtay’ın beraat göndermeli esastan bozması. O davada bugün tamamen beraat ettik. Tüm bu süreçlerde yanımda duran herkese teşekkür ediyorum. Herkes için adalet mücadelemize devam"