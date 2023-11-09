TİP’den “Yargıtay darbesine geçit yok” afişi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösteren TİP İzmir İl Örgütü Karşıya Çarşı girişine “Yargıtay darbesine geçit yok” afişi astı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:17
TİP’den “Yargıtay darbesine geçit yok” afişi
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Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen hak ihlali kararına uymayıp, kararda imzası bulunan yüksek yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay ayrıca TBMM’ye Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın gönderileceğini belirtti.

Karara tepki gösteren TİP İzmir İl Örgütü, sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Çarşı girişine “Yargıtay darbesine geçit yok” afişi astı.


İzmir TİP yargıtay Anayasa Mahkemesi Can Atalay

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