TİP’den “Yargıtay darbesine geçit yok” afişi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:17

Güncelleme: 09.11.2023 - 09:17

Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen hak ihlali kararına uymayıp, kararda imzası bulunan yüksek yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay ayrıca TBMM’ye Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın gönderileceğini belirtti.

Karara tepki gösteren TİP İzmir İl Örgütü, sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Çarşı girişine “Yargıtay darbesine geçit yok” afişi astı.