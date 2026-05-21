Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan, mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e yorumladı: 'Bu işin hukuk yoluyla çıkılabilirliği görünmüyor'

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında ve devamında gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’da “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan iptal davası, 24 Ekim’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüş, davanın reddine karar verilmişti.

Karar istinafa taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “mutlak butlan” kararı verdi.

Karar kapsamında CHP’nin son üç yılda yaptığı tüm kurultaylar iptal edildi ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Parti Meclisi yönetimiyle yeniden göreve getirildi. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, kararı Cumhuriyet’e yorumladı.

‘TEDBİR KARARI VERİLDİĞİ İÇİN HEMEN UYGULANMALIDIR’

Aktan, “Türk siyasi partiler tarihinde ve partilerin seçim hukukunda bugüne kadar alınmış böyle bir karar yoktur. Bu ilk oldu. Benim kişisel düşüncem; yerel mahkemenin kararının isabetli olduğu, İstinaf incelemesindeki kararın yanlış olduğudur. Ancak mahkeme kararları yanlış olsa bile uygulanması zorunlu kararlardandır. Buradaki zorunluluk, tedbir kararının verilmesidir. Yoksa, sadece mutlak butlan kararı çıksaydı, Yargıtay denetiminden sonra kararın onanması halinde kesinleşecekti. Ancak tedbir kararı verildiği için karar hemen uygulanmalıdır. Hukukçular, kararın doğruluğunu yanlışlığını tartışacaktır. Ancak tedbir kararı uyarınca eski yönetimin göreve dönmesi gerçekleşmiştir” dedi.

‘MAHKEMENİN GEÇERSİZ HALE GETİRME YETKİSİ YOKTUR’

Aktan, CHP’nin dava konusu kurultayın ardından birden fazla kurultay yaptığını, burada yapılan seçimlerin de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını anımsatarak “YSK ve seçim yargısına göre seçilmiş organlar, bir hukuk mahkemesi tarafından geçersiz hale getiriliyor. Bu, daha önce Türkiye’de yaşanmamış bir durumdur. O kurultayları mahkemenin geçersiz hale getirme yetkisi yoktur. Yani tam bir kaos yaşanıyor CHP için. CHP’nin şu anki yönetiminin bu karara uyma zorunluluğu vardır. Bu işin hukuk yoluyla çıkılabilirliği görünmüyor. Bugüne kadar düzenlenmiş ve öngörülmüş bir durumla karşı karşıya değiliz” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİM KARARINI ESKİ YÖNETİM VERECEKTİR’

Kurultay seçim hukuku kapsamında iptal edilseydi, 1 aydan az 2 aydan fazla olmamak üzere hemen seçime gidilmesi gerekeceğini aktaran Aktan, “Seçimin kararını eski yönetim verecektir. Bir ‘temizlik’ yapıldıktan sonra büyük bir olasılıkla CHP bir kurultaya gidecektir” diye konuştu.

‘İSTİNAF MAHKEMESİ DURUŞMA YAPMALIYDI’

“İstinaf Mahkemesi’nin kararı yapacağı bir duruşma sonucunda alması gerekirdi” diyen Aktan, “Ankara Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karardan sonra, başka belge ve bilgileri de alıp bu kararında değerlendiriyorsa, duruşma yapılmaması doğru değildir. O bilgi ve belgelerin CHP’ye tebliğ edilip mahkemenin duruşma açması ve o argümanlara karşı CHP’nin söyleyeceği sözün alınması gerekirdi. Duruşma açmadan bütün kararı bu şekilde değiştirmek mümkün değil. Yargıtay bunu yapamazsın diyor” değerlendirmesini yaptı.

‘CHP BARAJI GEÇEMEZ’

Konuya ilişkin kişisel değerlendirmelerini de paylaşan Aktan, “Benim kişisel görüşüm, CHP’nin barajı geçemeyeceği yönünde. Delegelerin oyuyla değil de mahkeme kararıyla gelen yönetimin ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Muhtemelen olası bir baskın seçimde de tarihte bir kez yaşanan barajı geçememe durumunun tekrar yaşanacağını düşünüyorum. Şu anki yönetim ya içerde kalıp mücadeleye devam edecektir, ya da kurulmuş ve seçim hakkı kazanan bir partiyle yola devam edeceklerdir. O partinin de başarılı olacağını düşünüyorum. Eski genel başkanın dünkü açıklaması, bazı milletvekillerinin hareketleri, İstanbul’da mahkeme kararıyla gelen bazı isimlerin ziyaretleri, bu kararın çıkacağının göstergesiydi. Bu kararın da ben bugün verildiğini düşünmüyorum. Kararın tarihine bakılmalı. Kararın nisan ayında verildiğini düşünüyorum” dedi.