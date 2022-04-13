Yargıtay üyesi Balbal, AKP ziyareti: Tepkiler üzerine açıklama yaptı
Yargıtay Üyesi Orhan Balbal, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ı ziyaret etti. Çalık gelen tepkiler üzerine, "Balbal'la sınıf arkadaşı olduklarını, görüşmede okul dönemini yad ettiklerini" öne sürdü.
Yargıdaki siyasallaşma tartışmaları devam ederken Yargıtay Üyesi Orhan Balbal'ın AKP MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a ziyarette bulunması dikkat çekti.
Ziyaret, Öznur Çalık'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Çalık, Yargıtay Üyesi Orhan Balbal'ın Meclis'te kendisine yaptığı ziyareti “Yargıtay Üyesi Orhan Balbal'ı Gazi Meclisimizde ağırladık. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diyerek duyurdu.
Gelen tepkiler üzerine AKP'li isim görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yaparak "1981 Atatürk Ortaokulu..1984 Turan Emeksiz Lisesinden sınıf arkadaşım.. Mezun olduğumuz okullardan arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi, müdürlerimizi yad ettik.." dedi.
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