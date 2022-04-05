Onur Cingil: Hukuk, siyasallaşan yargının kıskacında
Avukat Onur Cingil, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde avukatların gözünden değerlendirme yaptı. Cingil, Türkiye’nin 20 yıllık döneminde yargı sisteminin çok yara aldığını belirtti.
Türkiye’deki siyasallaşan yargı sistemini eleştiren avukat Onur Cingil, “Bu dönemin hâkim ve savcılarının çocuklarının ilerleyen dönemlerde soyadlarını bile değiştireceklerini düşünüyorum” dedi.
5 Nisan Avukatlar Günü’nde avukatların gözünden değerlendirme yapan Cingil, Türkiye’nin 20 yıllık döneminde yargı sisteminin çok yara aldığını belirterek “Arkadaşlarımdan ‘Türkiye’de nasıl avukatlık yapabiliyorsunuz, orada adalet var mı’ şeklinde sorular alıyorum. Bu çok üzücü” dedi. Türkiye’nin hukuk ve adalet kavramlarından en çok uzaklaştığı dönemi yaşadıklarını belirten Cingil, eğitim sisteminin de artık yeni hukukçuları nitelikli olarak yetiştiremediğini söyledi. AKP iktidarı döneminde üniversite sayısının arttığını ama eğitim kalitesinin düştüğünü belirten Cingil, “Mezun olduğum dönemde 43 hukuk fakültesi vardı. Her dört duvardan üniversite, her üniversiteye de hukuk fakültesi açılıyor. En son baktığımda hukuk fakültesi sayısı 100’ün üzerindeydi” ifadelerini kullandı.
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