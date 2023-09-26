Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman hakkındaki 17 habere daha erişim engeli

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:53

Ankara eski Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’dan lüks bir villa ile otomobil aldığı iddialarını yalanlamıştı.

Kocaman’ın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, “Talep edenin yüksek yargı mensubu olduğu, ekteki URL adreslerinin içeriğinin talep edeni küçük düşüreceği, toplum nezdinde itibarını sarsacağı ve bu haliyle talep edenin kişilik haklarının ihlal edildiği sonucuna varıldığından talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Kararda, içerilere erişim engellenmesi ve çıkarılması hükmü kuruldu.

Yüksel Kocaman’ın erişim engeli kararı aldırdığı içerikler arasında gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın ve Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın da birer yazısının yanı sıra BirGün, Gazete Duvar, T24 ve Gazete Pencere gibi yayınların haberleri de bulunuyor.

Kocaman, geçen hafta da hakkındaki 26 içerik için erişim engelli kararı aldırmıştı. Alınan erişim engeli kararının içinde, Kocaman'ın kendi açıklamasını aktaran haberlere de yer verilmişti.

Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanması ardından gündeme gelen iddialara göre, söz konusu suç örgütü lideri Yüksel Kocaman’a villa ve araba almıştı. Kocaman, bu iddiaları reddeden bir açıklama yapmıştı.