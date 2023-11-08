Yargıtay'ın mütalaasına tepki: 'AYM kapatıldı anlamına gelir’

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının üzerinden iki hafta geçti. Yerel mahkeme, dosyayı Yargıtay 3. Dairesi’ne gönderdi.

Yargıtay Başsavcılığı ise Can Atalay’la ilgili mütalaasını Yargıtay 3. Daire’ye gönderdi. Mütalaada, “Somut olayda Şerafettin Can Atalay’ın 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkûmiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK’nin 312. maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır. Anayasa’nın 14. maddesinde madde kapsamına giren suçların tahdidi olarak sayılmaması kanun koyucunun bilinçli tercihidir. Hükümlünün mahkûmiyetine konu suç ve eylemleri devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardandır ve madde kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir” denildi.

Karar yüksek dairenin Mütalaada, “Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararının TBMM’ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire, temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda da bir değerlendirme yapmış olmakla birlikte tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir yüksek dairenindir” ifadelerine yer verildi.

‘FİİLEN KAPATILDIĞI ANLAMINA GELİR’

Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, mütalaanın kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Özen, “Bu mütalaa hukuki değil. Sebebi de şu, orada yapılan tartışmaları yapma yetkisi, münhasıran Anayasa Mahkemesi’ne aittir. Yani anayasanın maddelerini yorumlama yetkisi, Anayasa Mahkemesi’ne aittir. Dolayısıyla Yargıtay savcısının burada Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı yoruma aykırı bir yorum yapma, görev ve etkisi yoktur. Dolayısıyla da burada tartışılacak tek bir şey var. Anayasanın 153. maddesi der ki: AYM kararını da herkes için bağlayıcıdır. Bu uygulanacak, bu uygulanmayacak bu mesele bu kadar net. Eğer Yargıtay 3. Ceza Dairesi mütalaa yönünde bir karar verirse bu AYM’nin fiilen kapatıldığı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.