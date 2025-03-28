MHP'den 'RTÜK' açıklaması: 'Doğru ve yerinde'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:45

Güncelleme: 28.03.2025 - 00:45

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen protesto eylemlerini, bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel’in düzenlediği mitingleri canlı yayınlayan SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW'a ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, oy çokluğuyla alınankararları sosyal medya hesabından "Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı" sözleriyle duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, RTÜK'ün SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW'a verdiği cezaların doğru bulduğunu savunduğu bir paylaşım yaptı.

MHP'li Özdemir'in paylaşımı şu şekilde:

"RTÜK’ün, kanunların hilafına hareket eden bazı televizyonlara yönelik almış olduğu ve bugün hayata geçirilen kararlar toplum vicdanında kabul görmüş, doğru ve yerinde olan kararlardır. Yayıncılık faaliyetleri tarafgirliğin ötesinde; suçu ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, bu yolda her türlü yalan bilgi ve iftiralarla dolu bir anlayışla gerçekleştirilemez.

Bunun yanı sıra son günlerde özellikle internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlar ve isimlerin, ısrarla takipçilerinden maddi destek talep etmeleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Ne olmuş da bu sözde yayın kuruluşları ve isimler şimdi kamuoyundan maddi destek istemektedir?

ABD’nin yeni hükümetinin Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) fonlarını kaptmasının hemen ardından ülkemizde faaliyet yürüten mevzu bahis çevrelerin maddi sıkıntı yaşadıklarını ilan etmesi tesadüfi değildir. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren isim ve yayıncılardan, maddi gerekçeler sunarak kendi çaplarında ve kendi menfaatlerine olacak şekilde yardım kampanyası başlatanların/başlatacakların şimdiye kadar ABD kaynaklı fonlarla faaliyetlerini yürütmüş oldukları açıklık kazanacaktır."