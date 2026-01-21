Yasa dışı bahisten gözaltına alınmıştı: Erdoğan'ın mektup arkadaşına tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çocukken mektup göndermesi ile tanınan HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.'nin sahibi Burak Soylu dahil 3 kişi "yasa dışı bahisten" gözaltına alınmıştı.

MASAK’ın hazırladığı raporda, yasa dışı bahis yoluyla 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettiği iddia edilmişti.

BURAK SOYLU'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Son olarak, şüpheliler Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Yavuz Basav ise adli kontrol talep edilerek serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2025/242856 sayılı soruşturma dosyası kapsamında şüpheli banka hesap hareketleri tespit edilen Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav, 18.01.2026 tarihinde 7258 SKM, (TCK 228), (TCK 282) ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak (TCK 220) suçlarına yönelik gözaltına alınmıştı.

MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen (3) şüphelinin; yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, şüphelilerin bu işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik bir yapı ile paranın iz sürümünü zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesabından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları belirlenmişti.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 1.600.000 TL ve 13.000 ABD Doları ele geçirilmiş, şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar Türk Lirasına el konulmuştu.

ERDOĞAN'IN "MEKTUP ARKADAŞI"

Burak Soylu’nun ismi, 2019’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup arkadaşı ile görüştü” başlıklı haberlerle gündeme gelmişti.

Haberlerde, Erdoğan’ın cezaevindeyken mektuplaştığı Burak Soylu ile yıllar sonra buluştuğu ve Soylu’nun kendisine gönderilen mektubu Cumhurbaşkanı’na hediye ettiği aktarılmıştı.

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı:

"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"