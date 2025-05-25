Yasaklara rağmen posterleri her yerde: İmamoğlu'ndan Bursa'ya 'adalet' mesajı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve pankartları yasakladı.

Emniyet'e, afişlerin toplatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talimatı verildi.

CHP KARŞI HAMLEYE GEÇTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na Özgürlük' pankartı astı. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bugün, Bursa'da miting öncesi de meydanlar İmamoğlu posteri ile donatıldı. Meydanı dolduran yurttaşlar, 'İmamoğlu Her Yerde' sloganı taşıdı.

ÖZGÜR ÖZEL PAYLAŞTI: CÜRMÜNÜZ KADAR YER YAKARSINIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Bursa Tophane'de asılan İmamoğlu posterini X hesabından paylaştı ve şunları ekledi:

"İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız! Bugün, Bursa Tophane."





İMAMOĞLU BURSAYA MESAJ GÖNDERDİ

CHP'nin Bursa Kent Meydanı'nda düzenlediği mitinge CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri'den mesaj gönderdi.

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Burası Silivri, sevgili Bursa; sizden sadece birkaç yüz kilometre uzakta. Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliği ile çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız, ardından bir hak gaspı hikayesi çıkıyor. Tüm bu tazyiklere ve baskılara rağmen, 19 Mart’tan bu yana meydanlarda milletin iradesini, helale haram karıştırmadan yaşamak isteyen milyonların iradesini hep birlikte savunuyoruz. Siz savunuyorsunuz. Aziz milletimiz, halkımız savunuyor. Şeyh Edebali’nin müjdelediği gerçekleşmiş rüya, Bursa… Adaletin bittiği bu zindandan, tarihimizde adil bir memleket ülküsünün filizlendiği şehre sesleniyorum: Milletimiz, tüm bu yapılanların sebebini de yapanların niyetini de çok iyi biliyor. Ve bu apaçık haksızlık karşısında susmuyor, bir adım bile geriye çekilmiyor. Hür iradesine, adayını seçme özgürlüğüne yapılan bu yargı darbesini vicdanında çoktan mahkum etti. Ve bunu yapanları da yine vicdanında mahkum etmeye devam edecektir.

“ADALETİN TERAZİSİ BİR KEZ SARSILDI MI ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GERİSİ GELİR”

Çünkü milletimiz, adaletin mülkün temeli olduğuna iman etmiştir. Devletin, ancak adalet üzerinde yükselebileceğine iman etmiştir. Ve yine bu millet bilir ki, adalet ancak hakkaniyetle, ehliyetle ve vicdanla ayakta durur. İşte bugün, bu temellerin yeniden sarsılmaması için buradayız. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin elleriyle kurduğu şehir, medeniyetin beşiği, devlet aklının merkezi Bursa, unutma! Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir. İşte bu sebeple, bugün meydanlara çıkanlar, hakkı yenen herkesin sesini duyurmaya çalışıyor. Gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çalışanların hukukta, ekonomide, toplumda eşitlik isteyenlerin sesini yükseltiyor. Biliyoruz; Bursa da bu adaletsizliğe razı değil. Bu şehir, vicdanıyla yürür. Bu şehir, hep haksızlığın karşısında, adaletin yanında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur.

“TÜRKİYE, YENİDEN ADALETİYLE YÜKSELECEK”

Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale’nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa’nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele’nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Birbirine tutunup, ülkesini düştüğü yerden kaldıranların gücü ve cesareti bugün hâlâ içimizdedir, içinizdedir Bursa. Korkma. Birbirine yaslan, ayağa kalk. Tarihin ‘Bu adaletsizliğe son veren şerefli insanlar’ diye yazacakları arasına katıl. Tanpınar’ın Bursa’yı anlatırken, hüzün ile teselliyi bir arada hatırlatan sözlerini hatırla Bursa: ‘Tarih boyunca hangi felâketlere mâruz kalırsa kalsın, hep kuruluş çağının ruhunu korumuş’ şehirdir burası. Kuruluş çağının ruhunu korumak, canlandırmak, yeniden inşa etmek zamanı. Hepimiz için özgür, hepimiz için adil, hepimiz için müreffeh bir Türkiye kurma zamanı. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. Ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”