Yaşatacağız Platformu’ndan sahipsiz hayvanlarla ilgili kanuna karşı protesto

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:46

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:46

Yaşatacağız Platformu üyeleri, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u protesto etmek amacıyla Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi.

Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde (AYM) açılan davada 200 gündür karar verilmediğini belirten Platform üyeleri, "AYM daha kaç katliam gerek yasayı durdurmana", "Katliam yasası 200 gündür kim bilir kaç can aldı" yazılı dövizler taşıdı. Eylemde, "Katiller içeri, hayvanlar dışarı" ve "AYM yasayı hemen iptal et" sloganları atıldı.

Platform adına hazırlanan ortak açıklamayı Sevcan Çamlıdağ okudu.

Yaratılan korku ve şiddet ortamına rağmen halkın yüzde 85’inin yasayı reddettiğini söyleyen Çamlıdağ, şunları kaydetti:

"Yasa diye uygulanan katliam meşru değildir. İlk gün söylediğimizi bugün daha güçlü ve daha kalabalık bir şekilde haykırıyoruz. AYM yasayı iptal et, hayvanları yaşat. Yıllardır birlikte yaşadığımız mahalle komşularımız, dostlarımız, canlarımız her zaman bizim yanımızdaydı. Şimdi ise sıra bizde. Onları katliam yasanıza teslim etmeyeceğiz. Dostlarımızı yaşatacağız. Var olan şiddeti körükleyen medya kuruluşlarına da sesleniyoruz, köpeklerle olan dostane etkileşimlerimizi kötücül şekilde yansıtan veya gerçek dışı, yalan yanlış haberler üreten haberlerin sayısı gittikçe artmakta. Medya etik ol, tetikçi olma. Biliyoruz ki köpekler şehrin sokaklarında güven ortamının sağlanmasına katkı sağlar. Bunun aksini iddia eden, toplumsal huzuru bozan ve şiddeti daha da tırmandıran örgütlü kötülük Güvenli Sokaklar Derneği derhal kapatılmalı, sokakların gerçek tehlikesi olan başıboş insanlar mercek altına alınmalıdır. 2024 yılında erkek şiddeti nedeniyle 394 kadın hayatını kaybetmişken hiçbir şey yapılmayan ülkemizde gerekli kısırlaştırma ve bakım işlemleri her daim ihmal edilmiş olan köpekler hedef gösteriliyor ve düşmanlaştırılıyor."

"GERÇEK ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRMA, AŞILATMA VE YERİNDE YAŞATMAKTIR"

Çamlıdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa gerçek düşman bellidir. Israrla altını çiziyoruz. Gerçek çözüm kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatmaktır. Katliam yasasını Meclis’ten geçirdikten sonra baklava ile kutlama yapan AKP ve MHP milletvekillerinin karşısında yaşamı savunan bizler milyonlarız. Barınamayan öğrenciler, beslenemeyen çocuklar, emekli maaşıyla geçinemeyenler, erkeklerin öldürdüğü kadınlarız. Biz yaşamdan yanayız ve katliam yasanızı tek bir gün olsun bile kabul etmeyecek, yasa iptal olana kadar sokaklarda olacak ve 'AYM yasayı iptal et, hayvanları yaşat' demeye devam edeceğiz. 200 gündür, yani 6 buçuk aydır yasayı görüşmeye zahmet etmeyen AYM’nin söylediği açıktır. Mahkeme, ‘Kaç hayvan ölürse ölsün umurumda değil’ demektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Bugün burada Yaşatacağız Platformu olarak bir kez daha sesleniyoruz. Yaşanan katliamların sorumluları hesap verene kadar susmayacağız ve katliam yasası durdurulana kadar örgütlü mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Katliam yasanıza geçit vermeyeceğiz, hep birlikte yükselen mücadelemizle yaşatacağız."