YAŞ'ta kritik atamalar

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararla, yeni Genelkurmay Başkanı, 2. Ordu Komutanı Metin Gürak oldu. Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ile Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülen kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na da Muharip Hava Kuvveti Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 32 general ve amiral, bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül’den, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

BAŞBUĞ’UN AKRABASI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un akrabası olan Gürak, kumpas davaları sırasında Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Davalara ilişkin toplantılar düzenleyen Gürak, davalar sürerken 2010’da yaptığı “Yargı sürecinde sanık bile olsalar, bazıları tarafından masumiyet karinesi ayaklar altında çiğnenerek suçlu olarak gösterilseler dahi bütün bu şartlar altında bile TSK’nin bütün personeli görevinin başındadır” açıklamasıyla dikkat çekmişti. 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan Gürak, Genelkurmay karargahına gidirken darbeciler tarafından derdest edildi. FETÖ’nün kumpası Balyoz davasından yargılanan isimlerden Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, koramiralliğe; Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, tümgeneralliğe; Tuğamiral Refik Levent Tezcan, tümamiralliğe terfi ettirildi.

BALYOZ’DA HEDEFLERDİ

Kumpas mağdurları Tuğamiral Nejat İnanır, Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek ve Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ise emekli edildi.

İLK KADIN AMİRAL

Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat ise amiralliğe terfi ettirilen ilk kadın komutan oldu. FETÖ’nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan Kardak kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.

DAVAYI REDDEDENLER EMEKLİ

Emekli edilen isimler ile ilgili Kılıçdaroğlu iddiası gündeme gelmişti. Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu’nun iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet komutanlarının da olduğu bir törende, tank palet fabrikası eleştirileri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan’ın talimatı olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’na dava açılmasını istedi. Dava açmayı reddeden Avsever ile görevde iki yılı dolmayan Gülan emekliye sevk edildi. Dava açma konusunda başta çekimser kalan Tatlıoğlu ise görevine devam ediyor.