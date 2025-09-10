Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu: Uğur Gökdemir'in kim olduğu ortaya çıktı!

10.09.2025 12:27:00
Haber Merkezi
Murat Uzun ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Beykoz Belediyesi Meclis üyesi Uğur Gökdemir'in, CHP İstanbul İl Kongresi davasında yargılandığı ve oyunu satmakla suçlandığı ortaya çıktı.

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in dün CHP'den istifa etmesinin ardından, bugün de meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partiden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifa kararı alan Gökdemir'in, CHP İstanbul İl Kongresi davasının 10 sanığından biri olması ise dikkat çekti.

'BASKI VE TEHDİT' İDDİASI!

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede adı geçen ve 100 bin TL karşılığında oyunu satmakla suçlanan Uğur Gökdemir'in istifası 'baskı ve tehdit' iddialarını gündeme getirdi.

Son dakika haberi... Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, CHP'li Meclis üyesi Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurdu. Gökdemir'in istifa açıklamasının yer aldığı gönderiyi AKP'li Meclis üyesi Burak Karacam'ın beğenmesi ise dikkat çekti.
Beykoz Belediyesi davasında ilk duruşmada ara karar açıklandı. Aralarında CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutukluların tahliyesine hükmedildi.
Son dakika haberi... Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Gürzel, tehdit edildiğini iddia ederek, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" dedi.