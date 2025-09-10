CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu: Uğur Gökdemir'in kim olduğu ortaya çıktı!

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in dün CHP'den istifa etmesinin ardından, bugün de meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partiden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifa kararı alan Gökdemir'in, CHP İstanbul İl Kongresi davasının 10 sanığından biri olması ise dikkat çekti.

'BASKI VE TEHDİT' İDDİASI!

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede adı geçen ve 100 bin TL karşılığında oyunu satmakla suçlanan Uğur Gökdemir'in istifası 'baskı ve tehdit' iddialarını gündeme getirdi.