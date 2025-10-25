Yavuz Oğhan, 'Millete Emanet' kitabını anlattı: 'Bu hikaye bitmedi, devam ediyor'

Ortahisar Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan Ortahisar Yazar Buluşmaları’nın ikinci günü, yoğun bir program ile tamamlandı.

8 ayrı söyleşide bir araya gelen 19 yazar ve şair, okuyucular için kitaplarını imzaladı. Orhan Karakullukçu Salonu’nda düzenlenen programı, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Özer İskender ve Ernul Arslan, CHP önceki dönem Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, edebiyatçılar ve çok sayıda sanatsever takip etti. Ektinliğin ikinci gününde, Millete Emanet adlı kitabın yazarı gazeteci-yazar Yavuz Oğhan ile kitabı yayına hazırlayan, belgesel ve film yapımcısı Cengiz Özkarabekir dinleyicilerle buluştu. Söyleşide Oğhan, "Millete Emanet" kitabının hangi amaçla yazıldığını ve içeriğinde neler olduğunu anlattı.

"İMAMOĞLU'NUN HİÇ OLMAYACAK ŞEYLER YAŞADIĞINI GÖRÜYORSUNUZ"

Kitabın Ekrem İmamoğlu’nun siyasal mücadelesini anlattığını belirten Oğhan, "Bugün yaşadıklarımızı görmemizi sağlıyor. Bir Avrupa ülkesinde 10 senede olan şeyleri biz Türkiye’de her gün yaşıyoruz ama farkında değiliz. Sadece bugün yaşadıklarımıza baktığımız da bile olağanüstü bir gündemimiz var. Bir şey oluyor, tartışıyor ve unutuyoruz. Sonra başka bir şey oluyor, tartışıyoruz ve onu da unutuyoruz. İşte bu kitap da, yakın geçmişe bakıp ‘Vay be! Neler yaşamışız!’ diyebileceğimiz bir kitap. Kitapta Ekrem İmamoğlu’nun hiç olmayacak şeyler yaşadığını görüyorsunuz. Aynı zamanda niye böyle bir muameleye maruz kaldığını anlamak açısından da önemli. Bu kitap 2019’un ocak ayından başlıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılması sürecindeki mücadeleyi, o seçim atmosferini anlatıyor. Seçimleri iptal edilmesini, yeniden yapılmasını, o süreçte Ekrem İmamoğlu’nun halkla kurduğu diyaloğu, büyük bir siyasetçi olduğunu gösteren örnekleri anlatıyor" diye konuştu.

"SİYASET DENİLEN ŞEY MÜCADELE ETMEKTİR"

Kitapta yazılanlar okunduğunda, Ekrem İmamoğlu’nun neden böyle bir muameleye maruz kaldığının da çok iyi anlaşılabileceğinin altını çizen Oğhan, "Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimiyle çok iyi anlaşıyor, iletişimi çok başarılı. Bu durum, Ankara’da şu an iktidarda olanlar tarafından dikkat çekiyor ve bu nedenle hiçbir siyasetçinin yaşamadığı kadar çok şeyler yaşıyor, soruşturmalar açılıyor, mahkeme kararları çıkıyor. Bütün bunları kitapta görüyorsunuz. Ama kitapta çok net görünen bir şey var; siyaset denilen şey, mücadele etmek, sandıkta mücadele etmektir ama iktidarda olanlarda bu mücadeleye girme kaygısı o kadar aleni görünüyor ki, işte İmamoğlu’na yapılanlar da bundan dolayı. Kitap bunları anlamak açısından çok önemli. Mücadeleyi en başından alıp bugünlere kadar getiriyor ama bu hikaye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GEÇMİŞTE İTİRAZ EDEBİLİYORDUNUZ"

"Bu bir dönem, bu dönemi yaşayacağız. Bu yapılanlara ‘evet’ deyip arkanızı dönmek var, bir de bu yapılanlarla mücadele etmek var. Hangi yolu seçerseniz, geleceğini de o belirleyecek" diyen Yavuz Oğhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz mücadele tarafından duruyor ve mücadeleyle sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. Benim amacım Türkiye’de modern bir hukuk devletinin işlemesi, kuralların herkes için geçerli olması, demokrasinin yaşatılması, çocuklarımızın bir tweet nedeniyle ‘Acaba eve polis gelir mi?’ diye kaygılanmaması. Ben böyle bir düzende yaşamayı içime sindiremiyorum. Türkiye’de geçmişte de sıkıntılar yaşanıyordu ama böyle bir şey yoktu. İtiraz edebiliyordunuz, itiraz mekanizmaları işliyordu. Ama bugün o mekanizmalar işlemiyor, bu tablo anlaşılabilir bir tablo değil. Bu mücadeleyi bu nedenle veriyoruz."

Söyleşide Cengiz Özkarabekir’in, Grigroy Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli romanından alıntılayarak yönelttiği, "Aydınları korkak olan bir toplumun zalimleri cüretkar olur' diyor. Dolayısıyla bizim aydınız, yazarımız, sanatçımız, sinemacımız acaba biraz bu konuda geri mi kalıyor?" sorusuna Oğhan, "Sanatçısı, yazarı, aydını, daha ileriyi görebilenler çıkıp itiraz etmeli ama itirazın ‘i’sine tahammül olmayan bir yapı oluşmuş durumda. Bütün bunlara ilişkin bir ön alma yaşanıyor. İtiraz edebilecek kesimlere ilişkin bir ön hazırlık yapılmış gibi görünüyor" diye cevap verdi.

KİTAP 120 BİN SATIŞ RAKAMINI GEÇTİ

Millete Emanet kitabını yayına hazırlayan Cengiz Özkarabekir ise "Kitapta yazılanlar bu dönemin külliyatı. Bizim bu kitapları yazmamız, bu filmleri, belgeselleri yapmamız lazım. Çünkü gelecekte bunlar kalıcı olacaklar ve insanlar bunlara bakıp, o dönem neler yaşandığını görecekler" dedi. Kitabın şu anda 120 bin satış rakamını geçtiğini dinleyicilerle paylaşan Özkarabekir, Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’la olan ilişkisini anlattı. İmamoğlu’nun hiçbir zaman memleketi Trabzon ile ilişkisini kesmediğini dile getiren Özkarabekir, "Ekrem Başkanla Trabzon Lisesi belgeseli yapmıştık, ayrıca bir de Trabzonspor belgeseli yaptık. Ekrem Başkan, Trabzon’la ilişkisini hiç kesmedi, her zaman Trabzon’a çok ilgili oldu. Siyasete atılmadan önce de böyleydi. Onun, Trabzon’a dair yazılan kitaplardan oluşan bir de Trabzon kitaplığı vardır. Trabzon’un Ekrem Başkanın kalbinde çok özel bir yeri vardır" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Oğhan ve Özkarabekir’e plaket ve hediye takdim edildi.