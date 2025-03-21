Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden 'İmamoğlu' protestosu: 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine başlayan öğrenci eylemleri devam ediyor. Son olarak son protesto görüntüleri de Yeditepe Üniversitesi'nden geldi.

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden 'İmamoğlu' protestosu: 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip, 19 Mart'ta ev baskını ile 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine başlayan öğrenci eylemleri üçüncü gününde sürüyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde üniversite öğrencileri bugün de kampüslerde sokaklarda eylemde. Öğrenciler, "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" gibi sloganlarla ses çıkarıyor.

YEDİTEPELİLER EYLEMDE!

Son olarak son eylem görüntüleri de, Yeditepe Üniversitesi'nden geldi.

Yeditepe öğrencileri, okulun ana giriş kapısında bir araya gelerek İBB Başkanı İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Gençler, 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!' sloganları attı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Yeditepe Üniversitesi

İlgili Haberler

Son dakika... 'Ekrem İmamoğlu' ablukası: İstanbul Valiliği İBB çevresini trafiğe kapatıyor!'

Son dakika... 'Ekrem İmamoğlu' ablukası: İstanbul Valiliği İBB çevresini trafiğe kapatıyor!'
Yayınevlerinden ortak İmamoğlu açıklaması

Yayınevlerinden ortak İmamoğlu açıklaması
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bir arada çok güçlüsünüz...'

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Bir arada çok güçlüsünüz...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler