Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden 'İmamoğlu' protestosu: 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:29

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip, 19 Mart'ta ev baskını ile 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine başlayan öğrenci eylemleri üçüncü gününde sürüyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde üniversite öğrencileri bugün de kampüslerde sokaklarda eylemde. Öğrenciler, "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" gibi sloganlarla ses çıkarıyor.

YEDİTEPELİLER EYLEMDE!

Son olarak son eylem görüntüleri de, Yeditepe Üniversitesi'nden geldi.

Yeditepe öğrencileri, okulun ana giriş kapısında bir araya gelerek İBB Başkanı İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Gençler, 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi!' sloganları attı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.