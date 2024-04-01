Yeğenini 73 oy farkla yendi: Sonuçlara itiraz edilecek

Bolu’nun Gerede ilçesinde yeğenine karşı 73 oy fazla alan AKP Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:46
Yeğenini 73 oy farkla yendi: Sonuçlara itiraz edilecek
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31 Mart yerel seçimleri ile Türkiye'deki 30'u büyükşehir belediyesi olmak üzere 81 ilde belediyelerin yönetimi belirlendi. 

Bolu Gerede’de, AKP Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, yeğeni olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Akif Allar’dan 73 oy fazla aldı.

İlçede resmi olmayan sonuçlara göre, Mustafa Allar 4 bin 526 oy ile seçilirken, Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak ikinci oldu.

Akif Allar’ın sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi.


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