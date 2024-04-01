Burdur'da muhtarlık seçiminde kavga... Yaralılar var!
Çatağıl köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burdur'un merkeze bağlı Çatağıl köyünde muhtarlığı kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyenler arasında dün çıkan tartışma, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
İki grup arasında köy çıkışında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önemli aldı.
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