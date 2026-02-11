'Yeni' Adalet Bakanı Akın Gürlek'in portresi: Ekrem İmamoğlu, İBB, Selahattin Demirtaş, Ayşe Barım, Selçuk Kozağaçlı, Mabel Matiz, LeMan, Manifest...

Verdiği kararlar, başlattığı soruşturmalar sebebiyle özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanı oldu.

Özel’in bir süre çift maaş almakla suçladığı Gürlek, başsavcılığı döneminde yürüttüğü soruşturmalarla tarihe geçti.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANDIĞI DOSYA, CHP'Lİ BELEDİYELER, ÜMİT ÖZDAĞ, AYŞE BARIM...

Gürlek, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı dosya olmak üzere CHP’li belediyeler, menajer Ayşe Barım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın dosyasının da aralarında olduğu soruşturmalarıyla Türkiye gündemine damgasını vurdu.

HÂKİMLİKTEN BAKAN YARDIMCILIĞI'NA, İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN ADALET BAKANLIĞI’NA...

Nevşehir’de, 1982’de doğan Gürlek, 2005'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul’a atandı ve sırasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptı. 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu dönemde Hakimler Savcılar Kurulu’ndan sorumlu oldu. Gürlek, 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Başsavcılığı döneminde yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle sıkça eleştirilen Gürlek’e Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimse yargı camiamıza parmak sallayamaz” sözleri ile isim vermeden destek çıktı.

SÜREKLİ KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDEYDİ

Gürlek, İstanbul’da göreve başladıktan sonra kararlarıyla sürekli gündeme geldi. 2018’de Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların tahliyesine karar veren heyet görevden alındı. Yerine Gürlek’in de yer aldığı heyet atandı. Bu heyet tahliye kararlarını kaldırdı ve dava sonunda avukatları cezalandırdı.

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini engelleyen, propaganda suçundan açılan davada çıkan hapis cezası kararını da yine Gürlek’in yer aldığı heyet verdi.

Gürlek, daha sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu. Bu dönemde, mahkeme, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapse mahkum etti. Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticileri hakkında "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davada da aynı heyet mahkumiyet kararı verdi.

Gürlek, mahkeme başkanı olduğu dönemde, Barış Akademisyenleri’nin bazı dosyalarına da baktı. Bir akademisyene, “PKK tarafından öldürülen bir komiserin eşi ve ailesini ziyaret etmesi” cezasının verilmesi çok tartışıldı. Bu karar daha sonra kaldırıldı.

Yine aynı heyet, eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için "terör örgütü propagandası" suçundan 2,5 yıl hapis cezası verdi.

SELÇUK KOZAĞAÇLI DAVASI

Akın Gürlek, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) eski genel başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın arasında bulunduğu 20 avukatın yargılandığı davada da görev yaptı. O dönem İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı üzerine savcılık itiraz etti.

Yeniden gözaltı kararı çıkarılan Kozağaçlı'yı tutuklayan isim Akın Gürlek oldu.

Görevden alınan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atanan Akın Gürlek'in başkanlığındaki heyet, yargılama sonunda Kozağaçlı ve arkadaşlarına hapis cezaları verdi.

AHMET ÖZER VE İMAMOĞLU SORUŞTURMALARI

Gürlek, Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan kısa sonra dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Özer, 30 Ekim 2024'te "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı, belediyeye kayyım atandı.

CHP lideri Özgür Özel, bu olaydan sonra "Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir" dedi.

ÖZEL, TAZMİNATA MAHKÛM EDİLDİ

Gürlek, açıklamalarını sürdüren Özel hakkında manevi tazminat davası açtı. Özel, bu davada tazminata mahkûm oldu.

BEŞİKTAŞ BELESİYESİ OPERASYONU

17 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

İMAMOĞLU’NA 'TEHDİT' SORUŞTURMASI

İBB Başkanı İmamoğlu, "Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözler üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

ÜMİT ÖZDAĞ’A TUTUKLAMA

İstanbul Başsavcılığı, Antalya’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında da soruşturma başlattı.

Bu soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’da 21 Ocak 2025’te tutuklandı. Bu dosya, “İstanbul Başsavcılığı, Türkiye Başsavcılığı gibi hareket ediyor, yetkisiz işlem yapıyor” eleştirilerine yol açtı.

AYŞE BARIM’A TUTUKLAMA

İstanbul Başsavcılığı’nın menajer Ayşe Barım soruşturması da çok konuşuldu. Gezi eylemlerini organize ettiği, sanatçıları eyleme yönlendirdiği iddia edilen Barım, 27 Ocak 2025’te tutuklandı. Aylar sonra tahliye edilen Barım hakkındaki dava sürüyor.

EKREM İMAMOĞLU’NA OPERASYON

Başsavcılığın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı soruşturma, gündeme damgasını vurdu. İmamoğlu hakkında önce “sahte diploma” soruşturması başlatıldı ve bu dosyaya paralel ilerleyen süreçte diploması iptal edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İmamoğlu, gözaltına alındı ve “suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, rüşvet” suçlarından tutuklandı. İmamoğlu hakkında terör suçundan da ayrıca soruşturma başlatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI...

Bu dosyaya paralel olarak belediyelere yönelik bir dizi operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonunda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Daha sonra Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bu listeye eklendi.

MABEL MATİZ, LEMAN, MANİFEST...

İstanbul Başsavcılığı, bu operasyonlar dışında sanatçı Mabel Matiz, Manifest müzik grubu, LeMan Dergisi ile ilgili başlattığı soruşturmalarla da gündeme geldi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SUÇLAMALARI

CHP lideri Özel, bu dönemde de Akın Gürlek’i sert biçimde eleştirdi. Özel, Gürlek’e, İstanbul boğazı manzaralı villa tahsis edildiğini ve sadece tadilatına 40 milyon lira harcandığını öne sürdü.

Özel, Gürlek’in İstanbul Başsavcılığı’na atandıktan sonra hem savcı maaşı aldığını hem de Eti Maden’in Lüksemburg’taki şirketinin yönetim kurulu üyeliği maaşını almaya devam ettiğini öne sürdü. Özel, hakkında bu iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma başlatıldı.

CHP HAKKINDA YARGITAY BAŞSAVCILIĞI'NA BİLDİRİM

İstanbul Başsavcılığı, İBB iddianamesini tamamlamasıyla birlikte, Yargıtay Başsavcılığı'na CHP ile ilgili olarak "kapatma ihbarı"nda da bulundu.

11 Kasım'da başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak Yargıtay Başsavcılığı'na bildirimde bulunulduğu kaydedilerek, "Soruşturma dosyamız kapsamında yapılan tespitler ışığında, Cumhuriyet Halk Partisinin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğine ve seçmenin iradesini etkilemeye, demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmuştur" denildi.