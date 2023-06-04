Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Buna göre yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Peki, Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 09:57
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Yılmaz Tunç'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971'de Bartın'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.

AKP'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AKP Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

ÖZEL YAŞAMI

Yılmaz Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.



Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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