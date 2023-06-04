Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Türkçe Olimpiyatları'nda çekilmiş fotoğrafları yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:45

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam yeni dönemde görev alacak Bakanlar Kurulu Kabinesi'ni duyurdu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu.

Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKÇE OLİMPIYATLARI'NA KATILMIŞTI



Yeni kabinede Adalet Bakanı olan atanan Yılmaz Tunç, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AKP Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Asıl mesleği avukatlık olan Tunç, 23-24-25-26-27. dönemlerde Bartın milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

O FOTOĞRAF VE PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri'ni “FETÖ finansörü” olmakla suçlayan eski AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın 'istifası'nın ardından aynı göreve getirilmişti. Ancak Tunç'un da Türkçe Olimpiyatları'na katıldığı fotoğraflar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Tunç ayrıca, 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 'Ergenekon örgütü' ile ilgili açıklamasını duyurarak sosyal medya hesabından, "Ergenekon’u ‘Hükümeti şiddet yoluyla devirmek isteyen bir terör örgütü’ olarak tanımlayan AİHM kararı da mı gayrimeşru?" ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ PEHLİVAN NE DEMİŞTİ?

Halk TV ekranlarında, Yılmaz Tunç'un Türk yargısını Fethullahçılara bıraktığı yasa tasarısına imza atan milletvekillerinden biri olduğunu söyleyen Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, geçen yıl mayıs ayında şunları söylemişti:

"Fethullahçılar'ın Türkiye yargısını ele geçirdiği HSK'deki o dönüşüm var ya... O HSK teklifini hazırlayanlardan birisidir. Yani Türk yargısını Fethullahçılara teslim edilmesi için imza atan, çabalayan milletvekillerinden birisidir."