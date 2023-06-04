Tensip, tevdi, şahsım... Kabinede üç kritik sözcük!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 09:06

Güncelleme: 04.06.2023 - 09:16

Yeni dönemde görev alacak Bakanlar Kurulu Kabinesi, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MESAJLARDA KOPYALA-YAPIŞTIR İFADELER

Erdoğan'ın açıkladığı isimler akşam saatlerinden itibaren siyasetin bir numaralı gündem maddesi olurken; yeni bakanların Twitter mesajları da bir o kadar dikkat çekti.

Kabine üyeleri Twitter'daki paylaşımlarında kopyala-yapıştır ifadeler kullandı. Paylaşımlarda dikkat çeken üç sözcük ise tensip, tevdi ve şahıs oldu. Bakanlar ayrıca mesajlarında Erdoğan'ın 'takdirine de' vurgu yaptı.

İşte bakanların 'kopyala-yapıştır' ifadelerinin Dil Derneği'ne göre anlamları...

Tensip: Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek.

Tevdi: Vermek, bırakmak.

Şahıs: Kişi, kimse.

Takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme. Değer biçme.

Bakanların o paylaşımları şu şekilde...