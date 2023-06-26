Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:42

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:42

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü gereğince, Osman Varol, yeni Adıyaman Valisi olarak atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol biyografisi ve Osman Varol kimdir merak ediliyor. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'ın yeni valisi olarak atanan Osman Varol'un hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Peki, Yeni Adıyaman Valisi Osman Varol kimdir, nereli, kaç yaşında? Osman Varol hangi görevlerde bulundu? İşte, Osman Varol hakkında merak edilenler...

OSMAN VAROL KİMDİR?

Dr. Osman Varol, 1976 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanarak yükseköğrenimine başladı. 1999 yılında buradan mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Uluslararası İşletmecilik" Yüksek lisans programına katıldı.

2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine ilk adımını attı. Kaymakam Adaylığı sırasında çeşitli staj ve eğitim programlarına katılmasının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans programını ve ayrıca İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde "Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi" alanında bir Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bu süre içerisinde Manisa Köprübaşı İlçesi'nde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

2004 yılı Mart ayında 88. dönem Kaymakamlık Kursu'nun ardından Rize İli Derepazarı İlçesi Kaymakamı olarak göreve başladı. 2005 – 2008 yılları arası Batman İli Hasankeyf ilçe Kaymakamlığı, 2008 – 2010 yılları arası Batman Vali Yardımcılığı, 2010 – 2011 yılları arası Trabzon-Yomra Kaymakamlığı yaptı. 2011 – 2014 yılları arasında da İngiltere'de Southampton Üniversitesinde "Politika ve Uluslararası İlişkiler" alanında doktora programını tamamladı.

2014-2017 yılları arasında Denizli – Tavas Kaymakamlığı yaptıktan sonra 21.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile 2017-2020 yılları arasında Amasya Valisi olarak görev yapmış olup 09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanarak 19.06.2020 tarihinde görevine başlamıştır

OSMAN VAROL ÖZEL HAYATI

Osman Varol, evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.