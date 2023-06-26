Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:26

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü gereğince, eski Ardahan ve Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni Hatay Valisi olarak atandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı biyografisi ve Mustafa Masatlı kimdir merak ediliyor. Deprem bölgesinde yer alan Hatay'ın yeni valisi olarak atanan Mustafa Masatlı'nın hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Peki, Yeni Hatay Valisi Mustafa Masatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Masatlı hangi görevlerde bulundu? İşte, Mustafa Masatlı hakkında merak edilenler...

MUSTAFA MASATLI KİMDİR?

Mustafa Masatlı, 26 Kasım 1969 yılında Çorum, Sungurlu'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa) görevlerinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Amasya Valisi olarak atandı.

MUSTAFA MASATLI ÖZEL HAYATI

Mustafa Masatlı, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MUSTAFA MASATLI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Masatlı, 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

Küre, Yapraklı Kaymakam Vekilliği, Ulaş, Bahçesaray, Demre, Alaçam, Gerede Kaymakamlığı, Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Ardahan Valiliği görevlerinde bulundu.