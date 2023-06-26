Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:00

Emniyet Genel Müdürlüğü ve 3 ildeki vali atamaları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığı'na getirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü görevine hali hazırda Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Yurttaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Erol Ayyıldız'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Erol Ayyıldız kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte, Erol Ayyıldız hakkında merak edilenler...

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

Ayyıldız, 1966 yılında Giresun’un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı Kararı ile Zonguldak Valiliği görevine atanmıştır. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanmıştır. 9 Haziran 2020 tarihinde İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanmıştır.

EROL AYYILDIZ ÖZEL HAYATI

Erol Ayyıldız, evli ve 2 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.

EROL AYYILDIZ KARİYERİ

1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı

1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı

1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı

2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı

2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı

2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı

2011 - 2013 Zonguldak Valisi

2013 - 2016 Aydın Valisi

2016 - 2020 İzmir Valisi

2020 - 2023 Eskişehir Valisi