Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu açıkça dile getirdi: 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?'

Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:34

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:34

İktidara yakın Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Ali Karahasanoğlu, "yeni anayasa" tartışmaları üzerine kaleme aldığı yazısında, Cumhuriyetin temel ilkelerinden laikliğe karşı hedefini açıkça dile getirdi.

Karahasanoğlu, iktidarın ‘yeni anayasa’ talebine muhalefetin ‘laikliğin’ kaldırılacağı gerekçesiyle tepki gösterdiğini öne sürerek, “İki yüze yakın maddesi olan anayasayı değiştirmek istiyorsunuz, adamların gözü hiçbir şey görmüyor, laikliğe takılıp kalıyorlar. Meclis yeni anayasayı yapar, halk da onaylarsa bu şartla laikliği de değiştirelim.. Var mısınız?” dedi.

Karahasanoğlu, “Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?” başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Laikliği yeniden yazalım..

Biliyorum, Kemalistler bu ifademi okuyunca, hop oturup, hop kalkacaklar.

Çok heyecanlanmasınlar, biraz sakin olsunlar.

“Laikliği değiştirelim, anayasayı yeniden düzenleyelim” dediysem, şunu önermedim:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı, isteseler de istemeseler de Müslüman’dırlar. Beş vakit namaz kılmak zorundadırlar, kadınlar başlarını örtmek zorundadır.”

Böyle bir şey söyleyen yok, isteyen de yok.

İnancımızda temel ilke şudur: “Dinde zorlama yoktur.”

Bu çerçevede “laikliği anayasada tekrar düzenleyelim” derken şunu öneriyoruz:

Hani bize Laikliği özgürlük olarak öğretiyordunuz ya..

Şimdi, Laikliği öyle tanımlayarak anayasaya koyalım.

“Laiklik özgürlüktür” diyelim.

“Laiklik, kimsenin inancına, kıyafetine, ibadetine, ibadetsizliğine karışmamaktır” diyerek laikliğin tanımına devam edelim.

Hodri meydan!”