Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'nun hedefinde Tayfun Kahraman'ın kızı var: 'Canım babacım' yok, Vera! Anne de yok, baba da yok!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 31.07.2024 - 16:34

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Canım babacım yok, Vera! Anne de yok, baba da yok!” başlıklı yazısında, Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününde babasına gönderdiği mektubu hedef aldı.

Karahasanoğlu, Kahraman ve eşini suçlayarak “Beş yaşındaki küçücük kızın üzerinden algı oluşturuyorlar” dedi.

"KÜÇÜK VERA'YA HATIRLAYORUM..."

“Onlar ‘canım babacım’ diye başlayan bir mektubu yayınlayarak, gezi isyanında 14 kişinin ölümüne sebebiyet veren kişilerden birisi olan ‘baba’yı cezaevinden çıkarmak için tiyatro senaryoları yazıyorlarsa; ben de mecburen ‘canım babacım’ın karşılığının olmadığını onlara hatırlatmak zorunda kalıyorum” diyen Karahasanoğlu, “Küçük Vera’ya hatırlatıyor gibi yapıyorum. Ama mesajımı, Vera’nın, ismini ve kendisini istismar eden anne-baba alsın” diye ekledi.

"NEREDEN ÇIKTI BU CANIM BABACIM"

Karahasanoğlu, 6 Kasım’da başlayıp, 8 Kasım 2014’te biten, İstanbul’da düzenlenen, Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyum adı ve Kentlerin Geleceği başlığı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın kitap haline de getirdiği konuşmalardan anekdotlar paylaştığı yazısında, şunları kaydetti:

“Gençleri zehirleyin, aile kavramını yok etmek için onların beyinlerini iğfal edin. Sonra cezaevine düştüğünüz zaman çıkmak için, beş yaşındaki çocuklara ‘canım babacım’ diye başlayan mektuplar yazdırın. Hani aile yoktu! Anne-baba kavramı yoktu! Nereden çıktı bu canım babacım.”