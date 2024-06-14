Ankara'da kadın cinayeti: Çekyalı sanatçı Victoria Vera Blyth, eşi tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:33

Güncelleme: 14.06.2024 - 19:34

Ankara'da evli olduğu Çekyalı iş insanı ve sanatçı Victoria Vera Blyth'i (40) vurup, aynı silahla intihar eden Thomas Blyth'in (53) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

DHA'nın aktardığına göre İngiltere vatandaşı Thomas Blyth, Çankaya İncek'te oturdukları villada eşi Victoria Vera Blyth'i katletti. Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuklar ise Türkiye'ye gelen yakınlarına teslim edildi.

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Thomas Blyth'in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı. Soruşturma sürüyor.

