‘Yeni anayasa’ yapmak isteyen iktidardan bir adım daha: Yumuşama manevrası

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı. Koltuk üzerinden yaşanan tartışma sorulan Özel, “Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve görüşme sonrası Sayın Erdoğan’ın CHP’ye ziyaret yapacağını iletmesiyle en iyi şekilde çözülmüş oldu” karşılığını verdi.

Özel, görüşmenin içeriğiyle ilgili “Kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini Erdoğan’la konuşma imkânı bulduk. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı. Siyasilerin el sıkışmadığı dönemler her zaman felaket olmuştur. Tüm partilerin birbiriyle konuşabilen bir çizgide kalmalarını önemli buluyoruz. Konuşmaların nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde biz de takip edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

DEPREM BAKANLIĞI

Özel, görüşmede kendisine eşlik eden İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in tavsiyesiyle geldiğini söyledi. Erdoğan’a depreme yönelik bir bakanlık kurulmasını önerdiğini de aktaran Özel, “En önemli beka sorunu hazırlıksız yakalanılacak İstanbul depremi. İstanbul depreminde tam hazır değilsek binlerce kişi ölebilir, ekonomi çökebilir. Erdoğan’a deprem üzerine bir bakanlık kurmasını önerdim. Meclis’te grubu bulunan partilerden birer bakan yardımcısı talep ederse partimden birini görevlendireceğimi söyledim. Erdoğan dikkatle takip etti, not aldırdı” diye konuştu.



ERDOĞAN'A VERA FOTOĞRAFI

Özel’in görüşmede Erdoğan’a Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren iki fotoğrafını vererek, Vera’nın babası cezaevindeyken büyüdüğüne işaret ettiği öne sürüldü. Vera’nın annesi Meriç Demir Kahraman da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dün Silivri’de Kahraman’ı ziyaret ettiklerini belirterek “Vera’mız kreşten haziran ayında mezun oluyor. Tayfun okul yolunda hiç kızının elinden tutamadı, bisiklete binmeyi öğrenirken selesinden tutamadı. Vera’nın ilk yazıları babasına gönderdiği ‘görüldü’ damgalı mektuplar oldu” dedi.



"DAHA ÇOK BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Özel, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ağırladı. Görüşme sonrası konuşan Özel, seçim sonuçlarını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un anayasa ziyaretlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi konuştuklarını söyledi.

Bakırhan da, “Önümüzdeki günlerde muhalefet olarak daha çok bir araya geleceğiz. CHP’ye bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Halkın sorunlarının çözülmesi için muhalefetin bir arada olmasının önemli oldugunu biliyoruz. Bu konuda sayın başkan yapıcı bir rol oynayacağını belirtti” dedi.

Bakırhan, anayasa tartışmalarıyla ilgili de “Bir samimiyete ihtiyaç var. Mevcut iklimde bir samimiyet sorunu görünüyor. Bir normalleşmeye, yol temizliğine ihtiyaç var. Böylesine bir durumda üzerimize düşeni yapacağımızı belirtiyoruz” yorumunu yaptı.

Tülay Hatimoğulları da soru üzerine “Asla DEM Parti olarak bayrakla sembollerle sorunumuz yoktur” yanıtını verdi.

ÖZEL 'ÇÖZÜM' İÇİN UMUTLU



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrası partisinin genel merkezine gelerek kurmaylarıyla ziyareti değerlendirdi.

Özel’in görüşmeyle ilgili “Olumlu geçti, konuşulan sorunların çözümü olacağına inançlıyım” yorumunu yaptığı aktarıldı. Görüşmenin içeriğini konuştuklarını aktaran parti kurmayları, “Genel başkan daha önce söylediği her konuyu gündeme getirme fırsatı bulmuş. Emekliler, çıraklık mağdurları, atanmayan öğretmenler, uyulmayan AYM kararları, yargının bağımsızlığı gibi bütün konular konuşulmuş. Genel başkanımız konuştuğu her şeyi Cumhurbaşkanına yazılı olarak da iletmiş” dedi.

Erdoğan’la yeni anayasa konusunda içeriğe dair bir değerlendirme yapılmadığını aktaran kurmaylar, “Cumhurbaşkanı anayasa noktasında usulle ilgili konuşmuş. Anayasa çok uzun konuşulan bir konu olmamış” bilgisini paylaştı. Bu kapsamda Erdoğan’ın, Özel’e “Anayasa mutabakatla, partilerin uzlaşısıyla ortaya çıkmalı” vurgusunu yaptığı, Özel’in ise “Yeni anayasa yapılması için mevcuda uyulmalı” sözlerini yinelediği belirtiliyor. Kurmaylar, Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaret yapacak olmasına ilişkin de “Ülkedeki gerilimin düşmesi gerekiyor. Biz de o yüzden bu adımı atmıştık. Cumhurbaşkanının da karşılık vermesi değerli. Dış politika, ülkenin iç huzuru gibi konular uzlaşıyla yönetilmeli” dedi.

"YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında CHP lideri Özgür Özel’in ziyaretiyle ilgili konuştu. Erdoğan, “Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum” diye konuştu.





