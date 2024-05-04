‘Yeni anayasa’ yapmak isteyen iktidardan bir adım daha: Yumuşama manevrası
Ülke sorunlarının tümünü cumhurbaşkanına anlattığını söyleyen Özgür Özel, “En önemli beka sorunu İstanbul depremi. Erdoğan’a deprem bakanlığı kurmasını önerdim” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde görüşmeyle ilgili soruları yanıtladı. Koltuk üzerinden yaşanan tartışma sorulan Özel, “Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve görüşme sonrası Sayın Erdoğan’ın CHP’ye ziyaret yapacağını iletmesiyle en iyi şekilde çözülmüş oldu” karşılığını verdi.
Özel, görüşmenin içeriğiyle ilgili “Kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini Erdoğan’la konuşma imkânı bulduk. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı. Siyasilerin el sıkışmadığı dönemler her zaman felaket olmuştur. Tüm partilerin birbiriyle konuşabilen bir çizgide kalmalarını önemli buluyoruz. Konuşmaların nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde biz de takip edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.
DEPREM BAKANLIĞI
Özel, görüşmede kendisine
eşlik eden İstanbul
Milletvekili Namık Tan’ın
10. Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer’in tavsiyesiyle
geldiğini söyledi. Erdoğan’a
depreme yönelik bir bakanlık
kurulmasını önerdiğini de
aktaran Özel, “En önemli
beka sorunu hazırlıksız
yakalanılacak İstanbul
depremi. İstanbul depreminde
tam hazır değilsek binlerce
kişi ölebilir, ekonomi çökebilir.
Erdoğan’a
deprem üzerine
bir bakanlık
kurmasını
önerdim.
Meclis’te
grubu
bulunan partilerden birer
bakan yardımcısı talep
ederse partimden birini
görevlendireceğimi söyledim.
Erdoğan dikkatle takip etti, not
aldırdı” diye konuştu.
ERDOĞAN'A VERA FOTOĞRAFI
Özel’in görüşmede Erdoğan’a Gezi Davası’ndan
tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın
babası cezaevine girmeden önceki ve şimdiki halini gösteren
iki fotoğrafını vererek, Vera’nın babası cezaevindeyken büyüdüğüne
işaret ettiği öne sürüldü. Vera’nın annesi Meriç Demir Kahraman da sosyal
medyadan yaptığı paylaşımda dün Silivri’de Kahraman’ı ziyaret ettiklerini
belirterek “Vera’mız kreşten haziran ayında mezun oluyor. Tayfun okul yolunda
hiç kızının elinden tutamadı, bisiklete binmeyi öğrenirken selesinden tutamadı.
Vera’nın ilk yazıları babasına gönderdiği ‘görüldü’ damgalı mektuplar oldu” dedi.
"DAHA ÇOK BİR ARAYA GELECEĞİZ"
Özel, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ağırladı. Görüşme sonrası konuşan Özel, seçim sonuçlarını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un anayasa ziyaretlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi konuştuklarını söyledi.
Bakırhan da, “Önümüzdeki günlerde muhalefet olarak daha çok bir araya geleceğiz. CHP’ye bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Halkın sorunlarının çözülmesi için muhalefetin bir arada olmasının önemli oldugunu biliyoruz. Bu konuda sayın başkan yapıcı bir rol oynayacağını belirtti” dedi.
Bakırhan, anayasa tartışmalarıyla ilgili de “Bir samimiyete ihtiyaç var. Mevcut iklimde bir samimiyet sorunu görünüyor. Bir normalleşmeye, yol temizliğine ihtiyaç var. Böylesine bir durumda üzerimize düşeni yapacağımızı belirtiyoruz” yorumunu yaptı.
Tülay Hatimoğulları da soru üzerine “Asla DEM Parti olarak bayrakla sembollerle sorunumuz yoktur” yanıtını verdi.
ÖZEL 'ÇÖZÜM' İÇİN UMUTLU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrası partisinin genel merkezine gelerek kurmaylarıyla ziyareti değerlendirdi.
Özel’in görüşmeyle ilgili “Olumlu geçti, konuşulan sorunların çözümü olacağına inançlıyım” yorumunu yaptığı aktarıldı. Görüşmenin içeriğini konuştuklarını aktaran parti kurmayları, “Genel başkan daha önce söylediği her konuyu gündeme getirme fırsatı bulmuş. Emekliler, çıraklık mağdurları, atanmayan öğretmenler, uyulmayan AYM kararları, yargının bağımsızlığı gibi bütün konular konuşulmuş. Genel başkanımız konuştuğu her şeyi Cumhurbaşkanına yazılı olarak da iletmiş” dedi.
Erdoğan’la yeni anayasa konusunda içeriğe dair bir değerlendirme yapılmadığını aktaran kurmaylar, “Cumhurbaşkanı anayasa noktasında usulle ilgili konuşmuş. Anayasa çok uzun konuşulan bir konu olmamış” bilgisini paylaştı. Bu kapsamda Erdoğan’ın, Özel’e “Anayasa mutabakatla, partilerin uzlaşısıyla ortaya çıkmalı” vurgusunu yaptığı, Özel’in ise “Yeni anayasa yapılması için mevcuda uyulmalı” sözlerini yinelediği belirtiliyor. Kurmaylar, Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaret yapacak olmasına ilişkin de “Ülkedeki gerilimin düşmesi gerekiyor. Biz de o yüzden bu adımı atmıştık. Cumhurbaşkanının da karşılık vermesi değerli. Dış politika, ülkenin iç huzuru gibi konular uzlaşıyla yönetilmeli” dedi.
"YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM"
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
cuma namazı çıkışında
CHP lideri Özgür Özel’in
ziyaretiyle ilgili konuştu.
Erdoğan, “Genel başkan
olduktan sonra böyle bir
ziyareti kendisinin
gerçekleştirmiş olması
iktidar ve ana
muhalefet arasında
aslında olumlu
bir gelişme oldu.
Bundan önceki
süreçlerde
bu tür adımlar
atılmıyordu. Bu adımın
atılmasıyla siyasetin
ülkemizde çok daha
yumuşama dönemine
girdiğini görüyoruz.
Ben de Özgür Bey’e
ilk fırsatta ziyaretin
karşılığını yapacağımı söyledim.
Türkiye’nin buna ihtiyacı
var. İlk fırsatta bu ziyareti
gerçekleştirerek Türkiye’de
siyasetin yumuşama sürecini
başlatalım istiyorum” diye
konuştu.
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