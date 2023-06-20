Son dakika... Asgari ücret belli oldu

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:28

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:53

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK başkanları da katıldı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammını açıkladı.

Ara zamla birlikte asgari ücret 11 bin 402 TL odu. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 483 dolar oldu.

Bakan Işıkhan “2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz” diyerek yeni asgari ücreti duyurdu.

Bunun yanında 400 TL olarak uygulnan asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi.

"PAZARDAKİ FİYATLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI TEMENNİMİZ"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay ise şunları söyledi:

"13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. Dün gece de sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yıl sonunu beklemeden ara dönem artışı konusunda bir mutabakat vardı. Bu da bir özveridir. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami bir gayret gösterdik ve dengeli bir rakam için çalıştık. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama evet demenin memnuniyeti içerisindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması önemliydi."

GÖRÜŞMELER 13 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

Asgari ücrete ara zam için görüşmeler 13 Haziran'da başlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" demişti.

İkinci toplantı ise 19 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılmıştı.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.