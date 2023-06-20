Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ara zammı kaç TL? Asgari ücrete ne kadar zam geldi?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:36

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:19

Asgari ücret ara zammı belli oldu. Yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK başkanları da katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında toplandı. 2023 Temmuz ara zammı toplantı sonrası açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Asgari ücret 2023 ara zam oranı yüzde 34 oldu Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 483 dolar oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Asgari ücreti 2022 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artı sağladık.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR?

Resmi rakamlara göre, 16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.