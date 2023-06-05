Yeni Bakan Özhaseki'den ilk toplantı: 'Bismillah diyerek başladık'

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:05

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:05

Yeni dönemde görev alacak Bakanlar Kurulu Kabinesi, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu.

Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖZHASEKİ: 'BİSMİLLAH' DİYEREK İLK TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Son olarak Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlık sürecindeki ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimiz ile birlikte 'bismillah' diyerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah afet bölgesindeki konutları vatandaşlarımıza hızlıca teslim edeceğiz ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.