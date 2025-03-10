Yeni bir baskı modeli sinyali: ‘Hesapları bırak millete gidelim’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın kendisine yönelik “yeni bir baskı modeli” ortaya koyduğunu açıklarken aralarında çalışma arkadaşlarının da bulunduğu bir grup insanın malvarlıklarına ve banka hesaplarına el konulduğunu açıkladı.

Adana’da dün yaptığı konuşmada da bu konuya dikkat çeken İmamoğlu, “Bırak banka hesaplarını bloke edip mağdur etmeyi. Gel millete gidelim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun çıkışının ardından mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konulan kişiler merak konusu olurken geçtiğimiz kasım ayında İmamoğlu’nun danışmanı olarak atanan eski İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın ismi ön plana çıktı.

Ancak Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre, Özkan’a gelen herhangi bir malvarlığı ve banka hesabı blokesi olmadığı öğrenildi.