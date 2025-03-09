CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı İmamoğlu Antalya'da: 'Turizm gelirinden yerel yönetimler payını almalı'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:12

Güncelleme: 09.03.2025 - 23:12

Antalya’da Cam Piramit’te düzenlenen, Konya, Karaman, Burdur ve Isparta gibi illerden de gelen vatandaşların da katıldığı coşkulu bir kalabalığa seslenen İmamoğlu Antalya’nın 2004’ten yana fakirleştiğini söyledi, yabancıların Antalya’dan ev alıp vatandaşlığa geçerek zenginleşmesine karşı olduğunu belirtti

ANTALYA'NIN EKONOMİK DURUMU: KİŞİ BAŞINA GELİR DÜŞÜŞÜ

İmamoğlu, Antalya’nın 2004’te kişi başına gelirinin ülke ortalamasının 1.3 katı olduğunu, 2019’da bu oranın 1.16’ya, 2023'te ise 0.85’e düştüğünü vurguladı. "Dünya ilerlerken, Türkiye’de dahi kişi başına gelir belli bir seviyeye çıkarken, Antalya fakirleşmiş. Bu insanların yoksulluğunun tarifidir" diyen İmamoğlu, gelen göçle birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılara da değindi. Şehirdeki gayrimenkul kira artışlarının da ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

EXPO ALANI VE YABANCILARA SATILAN EVLER

İmamoğlu, 550 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen ve büyük umutlarla hayata geçirilen Expo alanının atıl durumda kaldığını belirterek, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdi. Ayrıca, 250 bin dolara, sonra 400 bin dolara ev alan yabancıların TC vatandaşlığı almasını ve bu politikayı, ülkenin kaynaklarını yabancılara peşkeş çekmek olarak değerlendirdi. "Kendi vatandaşım kirasını ödeyemezken, başka ülke vatandaşının TC vatandaşlığı üzerinden para kazanmasını kabul edemem" dedi.

TURİZM GELİRİNDEN YEREL YÖNETİMLER PAYINI ALMALI

İmamoğlu, Antalya’nın turizm potansiyelinden de bahsederek, turizm gelirlerinin yerel yönetimlerle paylaşılmasının önemine dikkat çekti. "Hayalim 35 milyon turist sayısına ulaşmak, ancak bu sayıda bir gelişim sağlanırken, gelirin doğru şekilde paylaşılması ve doğanın korunması da önemli" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN SESİNİ DUYMALIYIZ

İmamoğlu, tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu ve bu alanda daha verimli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Tarımın, tüm gelişmiş ülkelerde vazgeçilmez bir sektör olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çiftçilerin sesini duymalı ve tarımı daha verimli hale getirmek için dünya çapında gelişmeleri takip etmeliyiz" dedi. Ayrıca, bölgenin sağlık, medikal cihazlar, yapay zeka ve yazılım gibi alanlarda cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ BİR BAŞLANGICA İHTİYAÇ VAR

İmamoğlu, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının üstesinden gelebilmesi için yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Antalya’nın tarım, turizm ve teknoloji alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İmamoğlu, doğru yatırımlar ve stratejik planlamalarla şehrin gelişebileceğini söyledi. Antalya’nın, Batı Akdeniz ve Türkiye’nin en önemli ticari ve lojistik bölgesi haline gelebileceğini ifade etti.