Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Aralarına CHP, DEM Parti, Demokrat Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin dahil olduğu yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi.

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:50

CHP, DEM Parti, Demokrat Parti, MHP ve İYİ Parti Milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İzmir Milletvekilleri Ahmet Tuncay Özkan ve Mahir Polat, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez."


Etiketler: #adalet komisyonu #TBMM Başkanlığı #TBMM

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