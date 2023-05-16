Yeni dönem hesapları: Başa baş geçen cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı ancak AKP’de ‘moraller yüksek’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 06:57

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. Ancak AKP’de “moraller yüksek”. AKP’de, Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki çoğunluğu sağlamış olması nedeniyle seçimlerin ikinci turunda da Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında “ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanabileceğine” inanıyor. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın oylarının büyük bir çoğunluğunun da seçimlerin ikinci turunda Erdoğan’a gelebileceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın, ikinci turda seçilmesi durumunun “bir dezavantaj değil aksine partiye ve Erdoğan’a bir avantaj sağlayacağı, AKP’yi ve Erdoğan’ı güçlü kılacağı” yorumları yapılırken HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının ise “Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye kaybettirdiği” de ileri sürülüyor. AKP’de, TBMM’deki Cumhur İtifakı çoğunluğu ile birlikte şimdiden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde hangi isimlerin yer alacağı da tartışılıyor.

BAKANLIK TARTIŞMASI

AKP, seçimlerde 19 milyon 346 bin 135 oy alarak birinci parti olarak TBMM’ye girdi. TBMM’de AKP’nin 267 milletvekili ile temsil edilecek olmasıyla birlikte Erdoğan’ın, “AKP’nin parlamentodaki çoğunluğu” baz alarak parlamento içinden de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bakan atayabileceği ifade ediliyor. Bu isimlerin de Süleyman Soylu ile Mevlüt Çavuşoğlu olduğu iddia ediliyor. Erdoğan’ın, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını “stratejik bakanlıklar” olarak gördüğü ve İçişleri’nde yürütülen terör operasyonlarının devamı, Dışişleri’nde de gerek Rusya ve Ukrayna ile yürütülen diplomatik süreç gerekse diğer ülkelerle yürütülen diplomatik temaslar nedeniyle iki isimle yola devam edebileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

TBMM’de çoğunluğu sağlayıp ikinci turda da “Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini” düşünen AKP’de, grup başkanvekilliği gibi görevler alan eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç gibi isimlerin de bakan olarak görev alabileceği ifade ediliyor. Yılmaz Tunç’un Adalet Bakanlığı için adı geçiyor. Tunç ile birlikte AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da “yeni kabinede adalet bakanı olabileceği” ileri sürülüyor.

Ayrıca TBMM Başkanlığı için de milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimler tartışılıyor.